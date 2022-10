KADIROV PROGLASIO DŽIHAD: Potrebni smo državi i predsedniku, čečenski komandanti se više neće braniti NEGO SAMO NAPADATI

Predsednik Čečenije Ramzan Kadirov oglasio se na Telegramu, naglašavajući da satanizam otvoreno deluje protiv Rusije, i da su borbe koje se odvijaju u Ukrajini ni manje ni više nego islamski sveti rat - džihad.

U njegovoj objavi nije naveo zašto je sukobe sa ukrajinskim trupama nazvao džihadom, ali ova njegova izjava je možda povezana sa jučerašnjom vesti ukrajinskog portala Ukrinform, da je juče u okolini Hesona ubijeno oko 40 a ranjeno oko 60 čečenskih boraca.

Kadirov je na Telegramu naveo da voli svoju domovinu, državu i njene tradicije, i da ne iskreno razume one koji otadžbinu vole samo na rečima, i dalje nastavio:

- Ne razumem one koji ne vide očigledno – hoće da nam razbiju otadžbinu, ponize je, zgaze u blatu i na kraju nam ukaljaju veru i kulturu, da nemamo nikakav identitet i niti jednu porodičnu vrednost.

Koristim reč "satanizam" sa razlogom. Zaista, tamo, na Zapadu, satanizam otvoreno deluje protiv Rusije. Satanistička demokratija je onda kada su prava ateista zaštićena, a vernici uvređeni. Ili kada tradicionalni parovi budu lišeni dece koja se prebace u istopolne porodice. Namerno istopolne, ne slučajno. A u Evropi su to progutali. Oni to smatraju modernim, civilizovanim. Što je tema „ispod pojasa“ i slobodnija, to bolje za njih. U tome vidim degradaciju i satanizam. I radije bih se borio sa tim u korenu, tamo, nego da dozvolim da ova ovde preplavi našu Otadžbinu ovde.

Danas smo potrebni državi i predsedniku. Zato, pre svega, apelujem na Kavkasce: setite se mitinga u Groznom protiv karikatura našeg voljenog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došli ste na ovaj milionski skup. Izrazili ste nezadovoljstvo, kao i svi muslimani. Iste one sile koje su vređale najbolje ljude ṣly̱ ạllh ʿlyh wslm sada se bore protiv nas u Ukrajini, tačnije, već ratuju na teriroriju naše Rusije. Demonstranti u Groznom zapretili su da će otići u Evropu i obračunati se sa prestupnicima. Gde su ovi junaci? Musliman koji poštuje sebe neće tražiti izgovore.

Valah, ovo je džihad!

A naši čečenski komandanti su odlučili da se ne brane, već samo da napadnu.

UništIiće ove šejtane, gde god da su i ma koliko se dobro sakrili.

Dakle, očekujte dobre vesti.

I volite svoju zemlju, ne samo na rečima!

(Kurir.rs)