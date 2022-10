PUTIN UPOZORAVA NA TERORISTIČKE PRETNJE: Islamska država i Al Kaida formiraju tajne ćelije i prete zemljama bivšeg SSSR-a

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je danas da međunarodne terorističke grupe pokušavaju da prodru u zemlje Zajednice nezavisnih država (ZND), javlja Sputnjik.

"Kada je reč o pretnjama na prostoru ZND konstatujem da se stepen opasnosti koji predstavljaju Islamska država i Al Kaida i druge terorističke grupe ne smanjuje. Oni pokušavaju da se probiju u zemlje ZND, formiraju tajne ćelije, a koncentrisanje grupa boraca u Avganistanu i posebno na granicama sa republikama centralne Azije takođe predstavlja potencijalni rizik kada se radi o njihovom proboju u region“, rekao je Putin.

foto: EPA/ ALEXEI BABUSHKIN / KREMLIN POOL

On je na sednici saveta rukovodilaca organa bezbednosti i specijalnih službi ZND istakao da članice te organizacije članica bivšeg Sovjetskog Saveza treba da jačaju zaštitu ključnih infrastrukturnih objekata .

Putin je rekao i da je konfliktni potencijal u svetu i dalje veliki.

"Danas je naša saradnja od izuzetnog značaja. Konfliktni potencijal u celom svetu je veliki, a takođe i na regionalnom nivou. Pojavljuju se novi rizici i izazovi za kolektivnu bezbednost, a to je pre svega posledica drastičnog pogoršanja po pitanju geopolitičkih konflikata", rekao je ruski predsednik.

On je ocenio da je Ukrajina postala instrument spoljne politike SAD i praktično je izgubila suverenitet.

Prema njegovim rečima, teritorija Ukrajine pretvorena je u poligon za biološke eksperimente, a sada tu zemlju "pumpaju“ oružjem.

Ruski lider je upozorio da postoje podaci da Kijev planira da upotrebi „prljavu bombu“ za provokacije protiv Moskve.

Putin je istakao da se svet menja i postaje multipolaran, ali da neke zemlje na svaki način pokušavaju da održe svoju poljuljanu hegemoniju i „iskoriste širok spektar političkih, vojnih, ekonomskih i informacionih, i drugih metoda i sredstava“ i da to spreče.

foto: EPA/ ALEXEI BABUSHKIN / KREMLIN POOL

On je precizirao da se radi i o rušenju pravnih mehanizama strateške stabilnosti i o uvođenju jednostranih sankcija protiv onih koji se ne slažu sa njihovom politikom.

„Ne libe se čak ni direktnih sabotaža. Mislim na organizaciju eksplozija na međunarodnim gasovodima ‘Severni tok’. Faktički, reč je o uništavanju opšteevropske energetske infrastrukture. To se radi bez obzira na to što takve metode, naravno, nanose ogromnu štetu evropskoj ekonomiji, značajno pogoršavaju uslove života miliona ljudi. A, zapravo, prećutkuju ko je to uradio i kome je to u interesu“, rekao je Putin.

(Kurir.rs/FoNet)