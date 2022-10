Ruski predsednik Vladimir Putin obratio se na panelu moskovskog instituta Valdai. Glavna tema panel diskusije bila je "Mir posle hegemonije".

Tokom jučerašnjeg obraćanja na panelu moskovskog intituta Valdai rekao je da je Rusija bila spremna na pregovore s Ukrajinom, ali da je Kijev odustao.

A da li su Putinove izjave i poruke Ukrajini i zapadnim silama bile očekivane i koje je njihovo dublje značenje za jutarnji program Kurir TV "Redakcija" govorili su naš novinar Andrej Mlakar i general u penziji Stanko Vasiljević.

- Taj govor je očekivan, samo je javno saopštio ono što se pričalo u javnosti. Optimistički zvuči da želi mir s NATO i da Rusija ne želi da bude hegemon. Stalno se proziva Moskva da preti nuklearnim naoružanjem, ali Putin je objasnio da njihova vojna doktrina predviđa upotrebu ovog oružja samo u odbrambene svrhe - kaže general Vasiljević i dodao:

foto: Kurir TV

- Putin je zainteresovan za mirovne pregovore, Putin je rekao da su u decembru ponudili SAD predlog za dijalog. Onii su otvoreni za razgovore, na Zapadu je da vidi da li je spreman.

05:57 RUSKO UPOZORENJE IZ 97. OPET JE AKTUELNO: Ako neko postavi u Harkov ovo oružje NIŠTA NEĆE BITI ISTO! Mlakar: Ovo je Putinov cilj

Andrej Mlakar posebno je podvukao najvažnije poruke Putinovog govora.

- On je jasno i precizno rekao ono što treba. Prva i osnovna stvar je da želi dogovor sa SAD. Nije spomenuo nikog drugog nego SAD. On želi uspostavu ravnoteže i povratak na Vestfalski mirovni poredak koji je ustanovljen 1648 godine. On je za nacionalne države garant da postojanjem ravnoteže obezbeđuje teritorijslani integritet svake države. On ne želi da Rusija postane nova supersila već ravnotežu sa Amerikancima.

foto: Kurir TV

- Ruski stari ciljevi su jasni, a to je da je Ukrajina njihova interesna sfera. To je teza Zbignjeva Bžežinskog, da je Ukrajina ključna zemlja za Rusiju. Ako priključimo Ukrajinu zapadu, izbacujemo Rusiju iz Evrope. A Ukrajina je bitna za Ruse zbog širenja NATO alijanse. Rusi su i 97. upozoravali kad su Poljska, Mađarska i Češka ušle u NATO, da se njihovo širenje neće zaustaviti.

- Onog trenutka kad neko instalira krstareću raketu, kopneni lanser Tomahavk BGM 109G kod Harkova na primer, njemu će trebati pet minuta da stigne do Moskve. Tog trenutka raketni štit koji je Rusija postavila u Podmoskovlju gubi svoju vrednost. To znači da je Rusija pre svega zaštitila svoju teritoriju, a Ukrajinu je smatrala svojom integralnom sferu uticaja na koju niko nema pravo. Dozvolili bi članstvo Ukrajine u EU, ali nikako u nekio vojni savez - zaključio je Mlakar.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.