ANALIZA UKRAJINSKOG NAPADA NA SEVASTOPOLJ: Da li gađanjem Crnomorske flote Zelenski više veruje tuđim, nego svojim generalima?

Svi svetski mediji su preneli vest o napadu na Sevastopolj, koji je izvršen podvodnim dronovima kamikazama i dronovima iz vazduha, kao i učešće američkog drona RQ-4 Global Hawk u toj operaciji, koji je vršio izviđanje.

Rat između Ukrajine i Rusije se vodi na kopnu, prevashodno. Velikih vazdušnih bitaka ili duela uopšte nije bilo, dok je akvatoriji Crnog mora u ovom ratu je nebitan.

Nebitan je iz više razloga, a to je zbog toga, što je Ukrajina rešila da joj mornarica ne treba. Nije kupila nijednu podmornicu ili napravila nijedan kapitalan brod koji bi služio u njenoj crnomorskoj flati. Crno more kao polje bitke je prestalo da bude interesantno 2014. kada su Rusi sproveli operaciju na Krimu. Zašto, naprosto nije bitno?

Iz prostog razloga, zato što Ukrajina ne može da vrši nikave ofanzivne operacije u akvatoriji Crnog mora, ona nije sposobna da na primer da ugrozi rezervnu bazi Crnomorske flote u Novorosijsku. Ona je samo sposobna da iz pravca Nikolajeva i Odese napada Sevastopolj, ali to sa vojničke tačke gledišta to nije bitno, jer Ukrajinci sve i da potope celu Crnomorsku flotu, to neće da promeni odnos snaga na kopnu niti će da natera Moskvu da oslabi pritisak u Donbasu ili bilo gde gde ruske trupe imaju premućstvo na ukrajinskim. Naprosto niti je Crnomorksa flota primarna flota, Ratne mornarice Ruske Federacije, niti Ukrajinci imaju sredstva da se sa tim nose.

foto: Screenshot

Napad na teritoriju Sevastopolja i Belgoroda od strane ukrajine, govori o nemogućnosti i nesposobnosti da se strateški promišlja. Ali, kad kažem strateški promišlja, znači da se protivnik gađa u dubinu, kao što to gađaju Rusi ili kao što su Amerikanci strateški postojano bombardovali ratnu privredu nacističke nemačke, da bi slomili otpor, da bi usporili obnovu gubitkaka, koje je Vermaht imao.

Tad su formirani strateške komande američkog ratnog vazduhoplovstva i Strateška komanda RAF-a i one su postojano iz dana u dan gađali industrijski komplekes nacističke Nemačke.

Sa ukrajinske strane, gde je bila strategija da se gađa nešto na Uralu, na primer Uralvagonzavod ili na primer kazanjska fabrika za proizvodnju helikoptera ili fabrika za proizvodnju aviona na Kosomolsku na Armuru, ovo su samo primeri, aspekti kako aspekti ruske industrije utiču na sposobnost u operaciji na teritoriji Ukrajine.

Gađanje Crnomorkse flote, više treba u budućnosti Rumuniji, jer ako bi se ruska Crnomorska flota prebazirali u Novorosijsk, mora će da izdvaja manje za mornaricu, ali gađanje Crnomorske flote govori o tome da Zelenski opet veruje tuđim generalima, a ne svojim.

Kurir.rs/B.Jovanović