GORI NA ISTOKU! General: Rusi će uništiti sve na čemu počiva Ukrajina! Zoronjić: Pokušavaju da direktno uvuku u rat SAD

Zvanična Moskva je suspendovala sporazum o izvozu žita, i povukla se iz Sporazuma, zbog napada ukrajinskih dronova na crnomorsku flotu. Brod sa žitom nije isplovio iz Ukrajine za Etiopiju.

Kao odjek svih dešavanja na frontu i rusko-ukrajinse krize, ova dešavanja bila su ključna za današnji razgovor gostiju na Kurir TV.

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Luka Kastratović, general-major u prenziji, predsednik IQ Kluba generala i admirala Srbije dali su svoje mišljenje koliko je osnovano da je Ukrajina sabotirala samu sebe.

- Postoji pretnja da se uključe i druge države u ovaj sukob i mislim da Amerika procenjuje dalji tok događaja. Podsetiću o nekadašnjem planu Amerike o napadu na Kinu, i to je kontinuitet njihove borbe protiv Istoka - rekao je Zoronjić

Kako se sve jasnije uvodi Amerika u ove sukobe, kroz dojave medija, da su viđeni njihovi dronovi u okolini Crnog mora, izvesno je da Rusija i Ukrajina nisu usamljene strane koje aktivno učesvuju u sukobu.

- Bez Amerike ne bi bilo ovog rata. Njihove donacije u humanitarnom i vojnom smislu su najbitnije za opstanak Ukrajine. Najveće žrtve trpi ukrajinska vojska, a bez Amerike ne bi ni postojali - rekao je Kastratović.

- Rusija nastoji da uništi vitalne objekte koji su ključni za opstanak ukrajinske države kao takve. Rusija ne želi više pregovore i postavila je svoje uslove. Sve zavisi od Amerike i Rusije. Za Ameriku je očigledno, a za Rusiju i ne baš. Anektirane oblasti, odnosno povraćene oblasti su ruske, ali da li oni žele da dođu do Kijeva to ne znam, ali znam da iza Ukrajine stoji Amerika. Kakva je to demokratska država kada iza nje stoje nacionalisti? Putin je rekao "vratićemo što je naše "- rekao je general-major u penziji.

- Ništa Rusija tu nije povratila! Zaporožje je stub ukrajinske kulture koja se godinama temelji na borbi protiv Rusije. Krim je istorijski najmanje bio ruska oblast - odgovorio je Zoronjić.

