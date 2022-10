PUTIN POTVRDIO: Udari na Ukrajinu DELIMIČAN odgovor na terorističke napade Kijeva

Ruski udari na teritoriji Ukrajine delom se mogu smatrati odgovorom na terorističke napade iz Kijeva, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, prenosi RIA Novosti.

- Delimično jeste, ali to nije sve što bismo mogli da uradimo, rekao je Putin, odgovarajući na pitanje da li su današnji masovni udari na teritoriji Ukrajine odgovor na nedavne događaje u Sevastopolju, pošto je posle terorističkog napada na Krimski most, govorio je o proporcionalnom odgovoru Ruske Federacije.

Evropa ćuti posle bombardovanja Severnog toka

Evropa ćuti posle bombardovanja Severnog toka, uprkos tome što to šteti njenim interesima, neki čak misle da ih je sama Rusija raznela, smišljaju svakakve gluposti, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

- Evropljani, kako često biva, kao što se skoro uvek dešava, začepili su usta, ćute, uprkos činjenici da to zaista podriva njihove suštinske interesime, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon trilateralnog sastanka sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom i predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Sočiju .

- Neko drugi je imao smelosti da pomisli da je sama Rusija to digla u vazduh. Teško je zamisliti takvu glupost, ali oni ipak to sve te gluposti smisle, dodao je on.

Dronovi koji su napali Crnomorsku flotu delimično išli žitnim koridorom

Bespilotne letelice kojima su gađani brodovi Crnomorske flote delimično su išle koridorom kojim se izvozi žito, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

- Ovi dronovi, i podvodni i vazdušni, delimično su išli žitnim koridorom, i time su stvarali pretnju kako našim brodovima, koji treba da obezbede izvoz žita, tako i civilnim brodovima, rekao je Putin.

(Kurir.rs/RIA Novosti)