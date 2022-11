GLOBALNI EKONOMISTI UPOZORAVAJU: Konstantno povećavanje kamatnih stopa u SAD povećava rizik od globalne recesije

Američke Federalne rezerve (FED) povećale su u sredu referentnu kamatu za dodatnih 0,75 procentnih poena četvrti put zaredom, što je izazvalo opštu zabrinutost u svetu.

Rezultati ankete koju je program „Global Biznis“ CGTN-a pri Kineskoj medijskoj grupi sproveo u saradnji sa kineskim univerzitetom Ženmin pokazuje da bi američko konstantno povećavanje kamatnih stopa moglo dovesti do ubrzane globalne recesije. Anketa je sprovedena među 100 ekonomista širom sveta, 90 ispitanika smatra da američki potez povećava rizik od stagflacije, dok 94 odsto anketiranih smatra da američki potez mogao da dovodi do snažnog rasta dužničkog rizika u zemljama u razvoju. FED je razlog povećavanja kamatnih stopa u poslednjih godinu dana pripisale inflaciji u zemlji, navodeći da je inflacija privremena. Međutim, samo 15 odsto ispitanika se slaže sa tvrdnjom FED-a. 57 odsto učesnika ankete misli da je glavni uzrok inflacije američka labava monetarna politika i učestalo štampanje dolara, dok oko polovine ispitanika smatra da je američko pokretanje trgovinskih sporova sa Kinom jedna od važnih uzroka inflacije u zemlji. Čak 72 odsto ekonomista smatra da će visoka stopa inflacije predstavljati glavni problem sa kojim će se američka ekonomija suočavati u narednih godinu do dve godine. Pod uticajem američkih konstantnih povećavanja kamate, kao i iz razloga sprečavanja inflacije i stabilizacije domaćih valuta, centralne banke mnogih zemalja su povećavale kamatne stope u svojim zemljama. 72 odsto anketiranih ekonomista tvrdi da američki potezi ugrožavaju zapošljavanje u mnogim zemljama, do 83 odsto njih procenjuje da će to potkopavati društvenu stabilnost u zemljama u razvoju. Potezi FED-a su takođe povećali zabrinutost tržišta zbog perspektive globalne ekonomije. 73 odsto ispitanika smatra da potezi FED-a opterećuju globalne ekonomske tokove, dok 88 odsto njih prognozira da će to dovesti do nestabilnosti na globalnom finansijskom tržištu, još 82 odsto anketiranih veruje da će američki potezi predstavljati udare na poverenje tržišta i investitora. Svetska banka je ranije upozorila da će talasi povećavanja kamatnih stopa širom planete gurnuti svetsku ekonomiju u recesiju. 54 odsto ispitanika smatra da FED ima cilj da svojim potezima prebaci rizike domaće inflacije na inostranstvo, dok 67 odsto ekonomista apeluje na SAD da više razmišljaju o mogućnostima prelivanja rizika pri njihovom donošenju odluka, kako ne bi dodatno otežale globalnu ekonomiju koja je ionako već u recesiji.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa