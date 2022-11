U TOKU SU IZBORI U AMERICI! Revasi za Kurir TV: Čak 32 miliona ljudi glasalo, ekonomija je u rasulu, a do petka PONOVO SKAČU CENE

U Sjedinjenim Američkim Državama u utorak, 8. novembra biće održani „izbori sredine mandata".

Izbori sredine mandata su u Americi izbori za Kongres, koji se sastoji iz dva dela - Predstavničkog doma i Senata.

Ovi izbori održavaju se svake dve godine, a kad padnu na polovinu predsednikovog četvorogodišnjeg mandata, nazivaju se izborima sredine mandata.

Kongres usvaja zakone za čitavu zemlju. Predstavnički dom odlučuje o kojim zakonima će se glasati, dok Senat može da ih blokira ili odobri, potvrdi predsednikova naimenovanja i, mnogo ređe, povede bilo kakve istrage o njemu.

Prof. Olga Ravasi, osnivač organizacije "Srbi za Trampa", predsednica i osnivač "Sava Pac" i politički strateg, uključila se u jutarnji program Kurir televizije povodom ovih izbora gde je otkrila informacije iz prve ruke.

- Glasalo je 32 miliona ljudi do sada. Ono što pomalo zabrinjava je da već imamo najave ne samo od predsednika Bajdena, već i iz nekih drugih centara da nećemo imati nikakve rezultate u utorak uveče - rekla je Ravasi.

- Ključne poruke koje su poslate, posebno što se tiče republikanaca, su bile da se iz korena sve mora promeniti. Ekonomija je u rasulu i inflacija je zaista velika. Pretpostavljam da će već od srede, četvrtka i petka cene ponovo skočiti. Predsednik Bajden ih drži na nekoj vrsti veštačkog disanja. Međutim to će se promeniti, mada Bajden zadržava svoju poziciju nezavisno od ishoda ovih izbora - istakla je Ravasi.

- Biće vrlo napeto u naredne 2 godine s obzirom da će tu biti jedna velika podela. Ono što je zanimljivo je da demokratska stranka i predsednik Bajden pokušavaju biračima da ponude nešto, čak su pričali o inflaciji i socijalnim primanjima. Međutim, pošto je Elon Mask povratio Tviter sada su počeli i njih da fektčekiraju, tako da je Bela kuća bila primorana da izbriše nekoliko tvitova. Amerikanci vide ove izbore kao ekzistencione jer ovako više ne može - rekla je Ravasi.

Vladimir Marinković, narodni poslanik i osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i Milan Đukić, advokat gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se takođe dotakli izbora sredine mandata.

Naime, voditeljku Olju Lazarević je interesovalo da li ako se na ovim izborima dođe do pobede republikanaca, može doći do drugačijeg odnosa prema ratu u Ukrajini. Đukić je naveo da ta mogućnost ne postoji jer je priča "American First" vezana samo za unutrašnja pitanja.

foto: Kurir televizija

Marinković se osvrnuo na same izbore za koje smatra da će u nekoliko država biti "run off". On je pojasnio da to znači da će trka biti toliko tesna da ni jedan od kandidata nema potrebnu većinu i tada će se preći u taj "run off" koji će odlučiti ko će imati većinu u Senatu.