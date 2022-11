PUTINOV SAVEZNIK, PA LJUTI PROTIVNIK: Preminuo Viktor Čerkesov, stari KGB-ovac i prijatelj ruskog predsednika PAO U NEMILOST 2010.

Viktor Čerkesov, bivši šef Federalne službe za kontrolu droge i nekadašnji blizak prijatelj Vladimira Putina, preminuo je u 73. godini.

Čerkesov je bio stari saveznik i prijatelj Putina, ali se uključio u rat lidera agencija za sprovođenje zakona, počeo javno da kritikuje FSB, te je pao u nemilost i otišao u parlamentarnu opoziciju.

Умер бывший глава ФСКН Виктор Черкесов. Он был старым соратником и другом Путина, но включился в войну руководителей силовых структур, стал публично критиковать ФСБ, попал в опалу и ушел в парламентскую оппозицию https://t.co/usMpAgvknw — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) November 9, 2022

Čerkesov je bio bivši oficir KGB-a, radio je u Lenjingradu, a zatim u Sankt Peterburgu. Rukovodio je odeljenjem FSB za grad i region i bio je član odbora odeljenja. Preselio se u Moskvu i postao zamenik direktora službe kada je na njenom čelu bio budući predsednik Putin, a radio je i u njegovom predizbornom štabu.

Nazivali su ga važnim članom Putinovog tima i istaknutim predstavnikom "peterburškog tima“. Nakon što je Putin izabran za predsednika, postao je njegov opunomoćenik u Severozapadnom federalnom okrugu i bio je član Saveta bezbednosti.

Godine 2003. bio je na čelu nove savezne strukture moći - Gosnarkokontrola. Služba se 2006. godine, u ime Putina, uključila u istragu slučaja krijumčarenja velikih razmera u koje su učestvovale agencije za sprovođenje zakona – takozvani slučaj "Tri kita", piše Radio Slobodna Evropa.

foto: ITAR TASS / TASS / Profimedia

Slučaj je doveo do ostavki tadašnjeg šefa Federalne carinske službe Aleksandra Žerihova, generalnog tužioca Vladimira Ustinova, otpuštanja visokih službenika FSB, Ministarstva unutrašnjih poslova, Državne službe za kontrolu droga, Carinske službe, Predsednička administracija, i do ostavke šefa Federalne agencije za posebne ekonomske zone, kao i do hapšenja službenika svih agencija za sprovođenje zakona.

Čerkesov je dao publicitet ratu čelnika agencija za sprovođenje zakona objavljivanjem članka u listu Komersant pod naslovom „Ne smemo dozvoliti da se vojnici pretvore u trgovce“. U njemu je opravdao jačanje ljudi iz KGB-a na vlasti i pozvao ih da zaustave rat.

В России снова смерти, на этот раз в ближнем круге Путина питерских времен. На 73-м году умер Виктор Черкесов, представитель «корпорации чекистов», бывший начальник управления ФСБ по Питеру, 1998-2000 первый замглавы ФСБ, потом глава службы наркоконтроля. Много всего знал pic.twitter.com/ykMpVNWdPF — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) November 9, 2022

- Padajući u ambis, postsovjetsko društvo se držalo za kuku KGB-a i visilo na njoj. I neko je želeo da udari u dno i da se razbije - napisao je on.

U proleće 2008. tadašnji predsednik Rusije Dmitrij Medvedev smenio je Čerkesova sa mesta šefa Federalne službe za kontrolu droge i imenovao ga za šefa Savezne agencije za snabdevanje oružjem. U leto 2010. je otpušten bez prelaska na drugo radno mesto. Izabran je u Državnu dumu od Komunističke partije, kritikovao je reformu Ministarstva unutrašnjih poslova, ali je u celini glasao u skladu sa opštim tokom vlasti.

