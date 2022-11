OSLOBAĐANJE HERSONA JE POČETAK KRAJA RATA U UKRAJINI! Zelenski: Korak po korak dolazimo do svih privremeno okupiranih teritorija

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski trijumfalno je danas prošetao ulicama grada Hersona i ocenio da rusko povlačenje odatle predstavlja "početak kraja rata", ali je isto tako priznao da ukrajinska vojska plaća krupnu cenu za svoje odlučne napore da potisne okupatora.

Ponovno zauzimanje Hersona jedan je od najvećih uspeha Ukrajine u gotovo devetočasovnom ratu, i još jedan je bolni udarac Kremlju, a moglo bi da posluži kao odskočna daska za dalje napredovanje unutar okupiranih teritorija, ocenjuje Asošiejted pres.

Veliki delovi istočne i južne Ukrajine još su pod ruskom kontrolom, uključujući dve trećine Hersonske oblasti, a oslobođeni glavni grad oblasti i dalje je u dometu ruske artiljerije i projektila.

Teške borbe nastavljene su u drugim krajevima Ukrajine, a ruska državna agencija RIA Novosti izvestila je da je okupirani grad Oleški na suprotnoj obali Dnjepra u odnosu na Herson, došao pod udar ukrajinske artiljertije.

U Hersonu, Zelenski je dodelio medalje vojnicima i pozirao sa njima za selfije, uz davanje izjava nepokornosti.

"Ovo je početak kraja rata. Korak po korak dolazimo do svih privremeno okupiranih teritorija", rekao je, međutim, on se i sumorno osvrnuo na posledice borbi, u smislu da su one "odnele najbolje heroje" Ukrajine.

Kraj ruske okupacije Hersona obeležen je višednevnom proslavom, ali zima nadolazi, a njegovih 80.000 preostalih stanovnika je bez grejanja, vode i struje, i manjka mu hrane i lekove.

Zelenski je izjavio da je grad zasut poteznim i nagaznim minama, a ukrajinske vlasti kažu da postoje znaci ratnih zločina, kao i na drugim oslobođenim teritorijama.

Ruske snage su "uništavale sve na svom putu, rasturile su čitavu naponsku mrežu", rekao je predsednik Ukrajine.

U međuvremenu, telekomunikacioni operatori su saopštili da je u Hersonu vaspostavljena mreža mobilne telefonije a regionalni guverner je rekao da će bežična internetska mreža početi da radi od sutra.

Rusija je u oktobru pripojila četiri okupirane oblasti u Ukrajini - Hersonsku, Zaporošku, Donjecku i Lugansku, a na osnovu referenduma izrežiranih u Moskvi nakon velikih uspeha ukrajinske vojske u oblasti Harkova na severoistoku zemlje. Većina zemalja sveta ne priznaje rezultate tih referenduma i naziva ih lažnim.

