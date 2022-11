POZADINA PREGOVORA RUSA I AMERIKANACA U ANKARI: Zašto su Rusi poslali Nariškina umesto Patruševa? Od tajnih do javnih razgovora

"Tajni" pregovori Rusa i Amerikanaca u ponedeljak u Ankari u glavnom gradu Turske i dalje izazivaju pažnju javnosti.

Dok svi nagađaju da Amerikanci i Rusi traže rešenje ukrajinske krize, sve više se svodi informacija da je u pitanju bio pokušaj Amerikanaca da kroz razmenu izvuku svoja dva zarobljena državljanina, koji su se borili na ukrajinskoj strani, a koji nisu ni kroz ijednu razmenu razmenjeni za ruske vojnike.

To da su Rusi poslali Nariškina, a ne Nikolaja Patruševa sekretar Sveta bezbednosti Ruske Federacije, bivšeg obaveštajca govori da je zaista bilo reči o tehničkim pitanjima, jer CIA i ruska SVR imali su poprilično već nekoliko puta akcije razmene uhvaćenih špijuna, ali i onih koji to i nisu bili posebno od 2010. godine.

Upućeni u dešavanja u Moskvi tvrde da se zaista nešto dešavalo oko mogućih pregovora Rusije i SAD o okončanju rata u Ukrajini onda bi Moskva poslala Patruševa da utanačuje detalje, a ne Nariškina.

foto: EPA / Michael Klimentyev / Sputnik / Kremlin Pool

Dan posle pregovora ruski neformalni mediji su podsetili na Patruševljeve izjave, koje su munjevito počele da se šire Telegramom o mogućim pregovorima SAD i Rusije o povlačenju ruske vojske iz Ukrajine i okončanju rata.

1. Cilj Sjedinjenih Država je da oslabe, podele i na kraju unište Rusiju, koristeći marionetski režim u Kijevu kao ovna.

2. SAD u novoj strategiji nacionalne bezbednosti konsoliduju superiornost u odnosu na druge zemlje i spremne su na sve za svoje ciljeve.

3. Zadaci specijalne operacije biće ispunjeni, uprkos vojnoj pomoći kijevskom režimu sa Zapada.

4. Sjedinjene Države i njihovi saveznici izigravaju narode, guraju svet u globalni rat, odbijajući da osude veličanje nacizma i rasizma na sajtu UN.

Upućenima dovoljno rečeno s obzirom da Patrušev važi za čoveka od posebno poverenja Vladimira Putina, uprkos brojim tračevima iz redova ruskih liberala, od kojih je većina pobegla na Zapad.

S druge strane u ruskim medijima pojavio se i vojni ekspert Vladislav Šurigin, koji je imao svoje tumačenje zašto su održani pregovori Rusa i Amerikanaca

"SAD -u treba zimska pauza da rekonfigurišu svoj vojno-industrijski kompleks i unaprede naoružanje Oružanih snaga Ukrajine. Bez 3-4 meseca zatišja, Amerikanci će ovde doživeti veoma osetni poraz. Zbog toga uvlače Rusiju u pregovarački proces, zavodeći značajan deo ruske političke elite "ukidanjem sankcija, obnovom trgovine, pa čak i vraćanjem zaplenjene imovine. Ovo je zamka i Rusija svakako treba da osujeti bilo kakve pokušaje SAD da sklope primirje i nastavi SVO dok se u potpunosti ne reše svi početni zadaci operacije, dodao je Šurugin.

foto: Shutterstock

S druge strane portparol ukrajinske diplomatije Oleg Nikolenko oglasio se sa porukom u medijima na temu razgovora i mogućeg sklapanja mira:

"Rusija nije u poziciji da diktira svoje uslove. Formula mira Ukrajine ostaje nepromenjena: trenutni prekid rata, povlačenje svih ruskih trupa, obnavljanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta, nadoknada za prouzrokovanu štetu i obezbeđivanje efektivnih garancija neponovljivanja agresije. U drugim uslovima, postizanje održivog sveta biće nemoguće“, rekao je Oleg Nikolenko.

O tome šta se dešava na temu pregovora SAD i Rusije svoj sud dao je i magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović. koni navodi zašto je došlo do pregovora Rusije i Amerike prema njegovom mišljenju:

foto: Printscreen/Twiter

"Prvi razlog je taj što su demokrate izgubile izbore, jer da nisu ne bi bilo pregovora. Demokrate ne bi imale nikakav razlog da pregovaraju sa Rusijom da su pobedili na izborima, kao što tvrde glavni mediji. Ja tvrdim suprotno. To tvrdim na osnovo onog što sam video. Izbori za Senat nisu gotovi. Oni se završavaju 6. decembra, ali su demokrate izgubile kongres, gde ima zakondoavnu moć. Senat može da potvrdi ili ne. Kongres može da spreči predsednika da radi to što radi ili ne. Drugi razlog je što Amerikanci pregoivaraju sa Rusima iz prostog razloga zato što Rusie ne gube u sukobu na teritoriji Ukrajine, jer da gube Amerikanci ne bi pregovarali sa stranom koja gubi. Treći razlog je zato što je Moskvi bilo potrebno da pokaže Kijevu da će sa Amerikom mnogo lako da se dogovori, da kad se Moskva I Vašintgon do govore prestaje vojna pomoć Kijevu. Predsednik Zelenski je pre nekoliko dana rekao da ako mu zabiju nož u leđa da će da nastavi da se bori. Suština kod ovih pregovora između Rusije I Amerike je to što svi znaju za te pregovore . To je svesno puštena informacija da se ostvari pritisak na javno mnjenje Ukrajine. Da se pokaže Ukrajini da može da se dogovori Rusijom,i da je EU nebitna i da nikome nije potrebna . Što ste tiče vesti da su obavljeni tajni pregovori, oni su tajni, ako javnost za njih ne zna.

foto: Privatna Arhiva

Recimo Ivica Dačić kao predsednik Skuptšine izjavio da je Srbija bila mesto pregovora Amerikanaca I Talibana . U to vreme kad je on izjavio to je bilo 8 meseci ranije, ali to dok on nije izjavio to niko nije znao jer su to stvarno bili tajni pregovori. O tome je počelo tek da se piše kada je Dačić pustio informaciju, odnosno da je do tih pregovora došlo. Pregovori između Rusije i Amerike su prirodni i ja sam napisao jedna tekst na tu temu i objavio. Oni su naprosto prirodni saveznici iako to izgleda neverovatno, rekao je Jovanović.

Kurir.rs / A.Mlakar