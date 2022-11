PAD DVE RAKETE U POLJSKU: Incident u PVO odbrani ili povod za novi Glajvic? Šta je istina ruske H-101 ili 5V55 iz S-300?!

Dan u malom selu Prežovod trebalo je da bude kao i do sad mirno. Meštani su završavali sve po običaju jesenje poslove kada su odjeknule dve stravične detonacije. Usledio je haos i panika, a o eksploziji je obaveštena i policija. Pričalo se da su se čue dve rakete i prasak.

Tri sata kasnije od kad se dogodio napad poljski mediji pod oznakom HITNO saopštili su da su dve ruske rakete pale na teritoriju Poljske. Navodilo se da su u pitanju krstareće rakete H-101 sa kojima je Rusija gađala juče energetski sektor Ukrajine kada je ispaljeno prema različitim procenama od 80 do 100 raketa.

Prvi snimci sa terena i delovi rakete ukazivali su da se ne radi ne o krostarećoj H-101 več najverovatnije po S-300. Kako je vreme odmicalo sve više bilo je informacija da je u pitanju PVO raketa 5V55 ispaljena iz PVO sistema S-300 PT ili PS koje poseduje Ukrajina. Za sad ostalo je nepoznato da li je u pitanju verzija K sa klasičnim radio komandnim vođenjem ili R koja u završnoj putanji leta poluaktivno vođena po principu praćenje cilja kroz raketu. Ono na šta vojni stručnjaci ukazuju jeste da je najverovantije raketni divizion angažovan juče u PVO zaštiti teritorije Ukrajine ispalio dve rakete na ruske krstareće koje su pogađale ciljeve u zapadnoj Ukrajini.

Neki poput sajta Global defenceukazuju da se možda radio o raketama 540. protivvazdušnog raketnog puka ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koji se nalazi u Kamenka-Bugskoj, Lavovska oblast, i naoružan je sistemima S-300PS/PT. Kako navodi ovaj sajt ova formacija PVO je na borbenom dežurstvu od januara ove godine.

Međutim druge strane iako je reč možda o incidentu, jer ukrajinske rakete su neprcizne, jer se radi o uskladištenim raketama starije sovjetske proizvodnje, koje nisu remontovane i broj otkaza je veliki od kada se koriste u ratu, neke ovaj slučaj podeseća i na Glajvic. Slučaj koji je bio povod za izbijanje Drugog svetskog rata.

"Glajvic je selo u Trećem Rajhu koje se nalazilo uz granicu sa Poljskom. Tu se nalazila mala radio stanica i tu su nacisti izvelu jednu varku, preobukli se u poljske uniforme, lažno izvršili varku, lažirali napad na tu stanicu, na šta je Hitler reagovao i to iskosristo kao povod za napad na Poljsku.

Zašto sam rekao da je pad dve rakete na teritoriju Poljske mogući Glajvic, zato što se ne zna kakva će reakcija Zapada da bude. Zapad je umoran od rata na teritoriji Ukrajine, umoran od nadobudnosti Zelenskog koji svima u svakoj situaciji deli lekcije, kao da je on gospod Bog i nepogrešiv i da su svi dužni njega da slušaju .

Naprosto te dve rakete su se nalazile u PVO sistemu S-300. Zašto su pale na teritoriju Poljske, naprosto nemam preciznih podataka, ali može da se predpostavi da su promašile cilj i pale na teritoriju Poljske. Rusija nije imala nikavu nameru da ništa gađa uz poljsko-ukrajinsku granicu, a ako bi to radila moglo bi da bude kao povod da se ceo NATO angažuje na strani Ukrajine, što Rusiji naravno nije u interesu i predsednik Poljske Andžej Duda je rekao da nema čvrstih dokaza da su rakete, da pripadaju ruskoj vojsci, dok je poljski premijer pozvao stanovništvo da bude mirno i spokojno i aktivirao član 4 povelje NATO koja poziva na spremnost na rat.

Bajden je više puta rekao da neće da uđe u rat sa Rusijom, jer bi to bio poslednji rat na zemlji nuklearni. Vašington se sada nalazi u nezgodnoj situaciji, jer mora da smiruje jastrebove iz istočne Evropke, tj. Novu Evropu kako ju je definisao Donald Ramsfeld. Na Zapadu postoje neke ambicije koje sam ja objašnjavoa u prošlim tekstovima. Postoji varijanta da je ovo uradio Zelenski da bi privukao pažnju Zapada, jer nisu počeli pregovori posle zauzimanja Hersona od strane Ukrajine, jer je Herson sasvim nebitan grad. Iako je bila medijski uragan da je to nova staljingradska bitka, da će tu nešto da se reši, naranvo tu se ništa nije rešilo, jer je to nebitan grad sam po sebi. Ukrajinci ne mogu da pređu Dnjepar. Niko nije reagovao na ponude za mir koje je predsednik Zelenski šalje i naprosto počeli su razgovori između Rusije i Amerike. Republikanci su pobedili u Kongresu tako da se Zelenski boji da neće da ima podršku kakvu je imao do sad, te je morao da učini nešto da pojača pažnju prema Ukrajini. Naravno posle ove tenzije neće ništa značajno da bude. Ovo je predstava za javnost koja svima odgovara. Pozvima sve čitaoce da koriste mozak, razmišljaju i sami donose zaključke, zaključuje Jovanović.

