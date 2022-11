CRVENI TALAS PROGUTAO TRAMPA, ON OPET HOĆE U BELU KUĆU! Stručnjaci o kandidaturi: Niko Republikancima nije doneo toliko glasova

Bivši američki predsednik Donald Tramp, koji želi da postane tek drugi glavnokomandujući ikada izabran na dva neuzastopna mandata, najavio je noćas da će se kandidovati za nominaciju na predsedničkim izborima 2024. u Sjedinjenjim Državama kao kandidat republikanske stranke.

On je to najavio na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, a koliko je taj potez iznenađujuć i da li je mogućno da se njegov plan obistini, diskutovali su gosti jutanjeg programa.

Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja i Petar Milutinović, istraživač Instituta za evropske studije i diplomata izneli su svoja mišljenja na Kurir televiziji u "Redakciji".

Perišić je napomenuo da ova odluka nije nimalo iznenađujuća.

- Nije iznenađenje ovo što je najavio, to smo negde i očekivali, ali ipak je iznenađenje kako su republikanci prošli na izborima, pogotovo za predsednički dom gde se procenjivalo da će dobiti više mandata i taj čuveni Crveni talas. Mnogi u Republikanskoj stranci Trampa kritikuju i kirve za taj izborni neuspeh. Pa se postavlja pitanje kako će proći unutar stranačkih izbora da bi uopšte bio kandidat 2024. godine na predsedničkim izborima - rekao je Perišić, pa je nastavio:

Njegova podrška je u padu, na nekih 50%, guverner Floride, Ron Desantis koji je ostvario jednu ubedljivu pobedu, njegova podrška unutar republikanske stranke sve više raste. Tramp pokušava da ga obeshrabri da se kandiduje smatrajući i govoreći da nije baš najbolji kandidat. Desantis će mu biti glavni protivkandidat, a on deli neke stavove poput Trampa, recimo prema migracionoj politici, takođe govori o tome da demokratija baš i nije najbolje rešenje, da su ljudi u demokratiji podanici.

- To može biti problem za Trampa, jer je to sličan kandidat, a nekako je trenutno popularniji i ima veće političke uspehe na kojima može da gradi argumentaciju da je on najbolji kandidat republikanske stranke - zaključio je Perišić.

Milutinović tvrdi da Tramp ima bogat politički kapacitet i da bi to moglo da mu pomogne.

- Dakle, Donald Tramp je rešio da se kandiduje praktično kada je izgubio prvi mandat. Čak i Majk Pens, potrpedsednik SAD je istakao da on vidi u budućnosti neke nove kandidate i to možda i govori kakav je odnos Donalda Trampa i njegovoj najbližeg saradnika Majka Pensa. Dakle, šta možemo da očekujemo od ljudi koji ni ne znaju Trampa, kada onaj koji ga zna iznosi ovakav stav da će se u budućnosti javiti neki bolji kandidati. Važno je to da Tramp ima ogroman politički kapital, on je doneo Republikanskoj partiji 2020. godine 74.200.000 glasova, više nego bilo koji drugi republikanski kandidat. On želi prosto da iskoristi tu podršku koju ima, tu glasačku bazu koja je od velikog značaja za njegovu odluku i da se kandiduje za drugi mandat - rekao je Milutinović.

Perišić se osvrnuo na to da su mediji tražili afere o Trampu kako bi mu pripisali negativne elemente, koji mogu negativno uticati na njega u sadašnjosti.

- On je stalno bio pritiskan od strane medija koji podržava demokratsku stranku, oni su stalno tražili neke afere i takav stil koji je Tramp negovao u svojoj političkoj komunikaciji kao neko ko je neprimeren za Ameriku koja je stara demokratija. Ustvari je to pripisivanje raznih negativnih elemenata uticalo i to se čak i nastavilo posle poraza od Bajdena - rekao je Perišić.

