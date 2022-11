"OPERACIJA 'HERSON' IZUČAVAĆE SE NA VOJNIM AKADEMIJAMA!" Eksperti: Da se nisu povukli, u mulju Dnjepra bi se zaglibilo njih 60.000

Volodimir Zelenski je objavio 10 uslova za kraja rata na samitu G20.

U video obraćanju svetskim liderima na samitu G20 predsednik Ukrajine Zelenski rekao je da Rusija mora povući svoje trupe i platiti naknadu za prouzrokovanu štetu.

Gosti jutarnjeg programa bili su Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazduhoplovni inspektor SRJ, generalni direktor JAT-a i vojni pilot i prof. dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma koji su komentarisali situacije u Ukrajini kao i o novitetima koji su se dogodili u Turskoj i Poljskoj

Podsetimo, vlada Poljske je podigla nivo spremnosti i vojske kao odgovor na eksploziju blizu njene granice sa Ukrajinom. Navodno su dve rakete pale, a dve osobe su poginule. Prvo se pretpostavljalo da su one poslate sa ruske strane, međutim prema preliminarnim saznanjima tamošnjih medija, rakete su bile deo protiv vazdušne odbrane ukrajinske strane. U Turskoj je eksplodirala bomba na trgu Taksim. U detonaciji je povređeno 81 lice, a 46 je privedeno.

Poljska je pokrenula član 4, koji podrazumeva konsultacije svih NATO članica.

- Ovo je ozbiljan sukob od prvog dana, samo što manifestacije tog sukoba imaju epizodni karakter, ukoliko se ne uključe sve, a već su se uključile zemlje NATO pakta koje su predvođene SAD. To je prirodno i normalno, to nije nikakva novost, već 30 godina postoji aktuelna priča o tome, a sve ono što se iza priče krilo je nešto što je zaista rat koji sigurno nije lokalnog karaktera. Tu participiraju sve veće sile Zapada, praktično i ceo svet je na određen način uključen u te događaje - rekao je Milašinović.

Vukašinović se dotakao bombe u Turskoj.

- Ova priča o ratu je puna lažnih zastava, sastavni deo toga je i ova bomba koja se desila u Istanbulu. To su delovi specijalne operacije i pritisaka na strane koje su na neki način indirektno udružene - rekao je Vukašinović, pa je dodao.

- Mislim da nije realno da sedne za pregovarački sto, a ova hersonska operacija će biti izučavana u istoriji ratovanja. Radi se o situaciji u kojoj je ukrajinska vojska ušla u Harkov bez ispaljenog metka, znači potpuno povučene strane. Prethodnih dana, u relativnom kratkom roku povučeno je 60.000 stanovnika Hersona, među kojima je 30.000 pripadnika policije i 30 i nešto hiljada ruskih vojnika. Ortografija Hersona je da imate Dnjepar, koja je neprijatno velika i burna reka, sa jedne strane je močvarni teren, tu bi se zaglibilo 30.000 vojnika i 30.000 ruske policije, a što se tiče javnog mnjenja, tu će se stvari jako brzo menjati. Ja mislim da će se desiti ofanziva na Herson, jer je on put do Nikolajeva i Odese koja je konačni strateški cilj, a to bi moglo da se dogodi posle zime - zaključio je Vukašinović.

