"TRAMP JE BIZNISMEN KOJI UNIŠTAVA AMERIČKE INSTITUCIJE!" Srećko Đukić: Kidnapovao je Republikansku stranku

Donald Tramp želi da se vrati u Belu kuću. On je najavio svoju kadidaturu za predsednika na sledećim predsedničkim izborima pod sloganom "Povratak Amerike počinje u ovom trenutku".

Američki predsednik Donald Tramp najavio je na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, u skladu sa očekivanjima, da će se ponovo kandidovati za predsednika SAD 2024. godine.

Gosti u jutarnjem programu "Redakcija" su osnivač organizacije "Srbi za Trampa", predsednica i osnivač "Sava Pac" i politički strateg prof. Olga Ravasi i Srećko Đukić, bivši diplomata.

Ravasi je rekla da u republikanskoj stranci postoje podele, a da je Trampov potez promišljen, te da nije preran.

- Podele postoje, međutim, nije prerano iz prostog razloga jer je predsednik Tramp vrlo odlučno postupio i to u stvari daje signal svima da on nastavlja u svojim namerama. Takođe daje signal protivkandidatima da im čak ne padne na pamet da se kandiduju jer se zna ko je tzv. topdog (osoba koja ima najviše šanse za pobedu) u republikanskoj stranci, a i njegovi brojevi to svedoče jer sve ljude koje je od podržao su mahom pobedili, 220 kandidata su pobedili, a samo 16 izgubili i to od lokalnih pa do federalnih pozicija - rekla je Ravasi.

Đukić je rekao da je Tramp kidnapovao republikansku stranku.

- Siguran kandidat na izborima je Tramp, a da li će on biti kandidat republikanske stranke, da li će uspeti da pređe sve te prepreke, ta kandidatura nije baš toliko glatka. On će se kandidovati kao Donald Tramp, neće to biti obavezno kao predstavnik republikanske stranke. Tramp i nije u osnovi republikanac, on je kidnapovao Republikansku stranku, nije ponikao u Republikanskoj stranci. On je jedan robusni političar, ustvari je biznismen i mnogo koristi tih metoda koje nisu svojstveni profesionalnoj politici - rekao je Đukić.

- Tramp je u svojoj karijeri na neki način uništavao američke institucije. Amerikanci su ljudi koji strašno drže do institucija koje gaje već stotinama godinama ili decenijama. Tramp je velemajstorski uništavao njih - dodao je Đukić.

