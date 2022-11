DOŽIVOTNA KAZNA ZATVORA ZBOG KRVAVE BOŽIĆNE PARADE: Vozilom uleteo u masu i usmrtio 6 ljudi, snimljen UZNEMIRUJUĆ prizor (VIDEO)

Darel Bruks je osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, zbog toga što je uleteo vozilom u božićnu paradu u Viskonsinu prošle godine, kada je ubijeno šest osoba, a desetine su zadobile povrede.

Na video-snimku koji je nedugo potom objavljen na internetu vidi se crveno sportsko terensko vozilo kako prolazi kroz paradu, naletevši na grupu ljudi.

WARNING: Graphic footage Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021

Bruksu je izrekla presudu sudija Dženifer Dorou, godinu dana nakon što je uleteo među učesnike božićne parade u gradu Vokiša, u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

"Ova zajednica može biti bezbedna samo ako ste vi iza rešetaka do kraja svog života", saopštila je sudija Dženifer.

Bruks je suđen po 60 tačaka za bezobzirno ugrožavanje bezbednosti i to na 17,5 godina po svakoj tački. To znači da je osuđen na 762,5 godina robije, plus 305 godina produženog nadzora.

Presuda je usledila nakon što su se desetine žrtava u utorak suočile sa Bruksom, piše ABC News.

Naime, Bruks i njegova porodica pokušali su da ublaže kaznu tako što su se pozivali na probleme u mentalnom zdravlju.

Međutim, sudija je navela da se njegovi postupci tog dana, uključujući odluku da vozi ka paradi, uprkos višestrukim mogućnostima da je izbegne, kose sa tvrdnjama o psihičkim problemima, kao i da pokazuju da je delovao "neoprezno, nemarno i zlonamerno".

"Ovom sudu je veoma jasno da on razume razliku između ispravnog i pogrešnog i jednostavno bira da ignoriše svoju svest. Njega podstiče bes. Neki ljudi, nažalost, biraju put zla. I ja mislim, gospodine Bruks, da ste vi jedna od takvih osoba", rekla je sudija Dorou.

Ona je istakla da je prisutan i nedostatak kajanja.

"Čekala sam na istinsko izvinjenje, ali nisam ga dobila. Ne zbog mene, nego zbog žrtava", navela je Dženifer Dorou.

Podsetimo, prošle godine u novembru počinjen je stravičan zločin kada je Darel Bruks automobilom uleteo u masu na božićnoj paradi u Viskonsinu, kada je usmrtio 6 osoba, a više desetina zadobilo je povrede.

Tada je jedanaestoro odraslih i 12 dece prebačeno u lokalne bolnice.

(Kurir.rs/ABC News)