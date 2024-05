DŽASTIN BIBER OTKRIO PRAVI RAZLOG NJEGOVOG PLAKANJA: Neki od OBOŽAVATELJA koji su komentarisali BILI SU U PRAVU, evo o čemu je reč

Nakon što je, mnogima omiljeni pevač,Džastin Biber, zabrinuo obožavatelje širom sveta kada je na Instagramu podelio fotografije na kojima plače, Daily Mail otkrio je pravi razlog emotivnih trenutaka. Kako je izvor blizak pevaču rekao, Biber je bio emotivan nakon što se molio.

"Džastin se nosi sa svojim emocijama i ne krije da je religiozan. Fotografije su kod obožavatelja izazvale sumnje u njegov brak, ali sve je to bilo zbog ljubavi prema Isusu ", kazao je izvor pa dodao da pevača često ponesu emocije kada se moli. "Oseća da bi ljudi trebali biti ranjivi, a on je ranjiv i veruje da to pokazuje neku zrelost koju nekada nije imao", objasnio je.

Neki obožavatelji su to i primetili, a jedna obožavateljka je istakla da su Biberove fotografije samo dobar podsetnik ljudima da je iza svake slavne osobe stoji ljudsko biće. "Sviđa mi se što se ne bojiš da pokažeš svoju ranjivost i emocije. Dobro je podsetiti se da je iza svake slavne osobe ljudsko biće. Voljen si", napisala je.

Biberova supruga, Hejli, ovoga puta nije morala da demantuje glasine o svom braku, kao ranije ove godine, kada je par dospeo na naslovnice medija dok se šuškalo da se razvode. Glasine o problemima u braku počele su da se šire nakon što je Hejlinn otac, Stefen Baldvin, pozvao obožavatelje mladog para da se pomole za Hejli i Džastina.

Ipak, u svom videu na TikToku, Hejli je rekla da su sve to, što kruži internetom, laži i tako rešila sve sumnje o tome da se ona i pevač rastaju.

