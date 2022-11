U SENCI RATA U UKRAJINI: Česi obeležavaju 33 godine od PLIŠANE REVOLUCIJE! Sveće i cveće na spomenik premćenim studentima

U senci rata u Ukrajini Česi danas širom zemlje obeležavaju godišnjicu "plišane revolucije" paleći sveće i polažući cveće na spomenike studentima premlaćenim 1989. godine, kao i pohodima u Pragu.

Pored pohoda protiv agresije Rusije, održan je i marš protiv vlade i za okretanje prema Rusiji, i izlazak Češke iz NATO i Evropske unije.

Na Narodnom bulevaru blizu spomenika "Plišanoj revoluciji" na današnji Dan borbe za slobodu i demokratiju postavljen je već čuveni satirični kip golog ruskog predsednika Vladimira Putina na pozlaćenoj klozetskoj šolji koji su Česi već iznosili na razne demonstracije i pred Ambasadu Rusije u Pragu.

foto: Profimedia

Danas je zajedno sa kipom isto golog beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka koji sedi ruskom predsedniku u krilu, postavljen na postolje na kojem piše "Gole ubice", a ispred je lutka leša u crnoj vreći.

Ovo je poslednji put da se taj satirični kip protesta protiv napada Rusije na Ukrajinu i tamošnjih vlasti pojavljuje u javnosti jer je ponudjen na prodaju na aukciji s početnom cenom 10.000 evra, a alternativni umetnici iz grupe Kaputin žele da novac od prodaje ulože u kupovinu drona za ukrajinsku vojsku.

"Kip je aluzija na Carevo novo odelo. Pokazuje kako je u stvari smešan i jadan, a samo se pretvara da je snažan. Putina ne smemo da se plašimo. On se hrani jedino našim strahom", poručila je grupa Kaputin.

Većina čeških zvaničnika i političara koji su danas došli da polože cveće i zapale sveće na Narodnom bulevaru naglašavala je značaj slobode i demokratije, posebno u ovom trenutku kada se vodi rat u Ukrajini.

foto: Foto Andrej Mlakar/Kurir

"Pokazuje nam koliko su krhki sloboda i demokratija i kako se ne podrazumevaju same po sebi. Blizu nas je rat. Moramo da negujemo našu nezavisnost, slobodu i demokratiju. To je glavna poruka 17. novembra. Većina mladih ljudi je svesna njihovog značaja. To je za celo češko društvo nada da ćemo uspeti da ih očuvamo", kazao je premijer Petr Fijala.

Zvaničnike su na Narodnom bulevaru dočekivali i protesti. Premijera je dočekao transparent s porukom "17. novembra 1989. godine počela je propast čeških zemalja. Danas smo kolonija Nemačke i robovi perverzne Amerike", a uz aplauze i povici "Fijala je kolaborant".

Nekoliko hiljada demonstranata uspela je da okupi šarolika grupa desnih i levih radikala iz marginalnih vanparlamentarnih stranaka i antivakcinaša koji zahtevaju da Češka promeni potpuno smer - da se okrene Rusiji, izadje iz EU, NATO, OUN i Svetske zdravstvene organizacije.

foto: Profimedia

Uz skandiranje "Ostavke, ostavke!" i "Mi smo ovde kodkuće!" uputili su se iz centra grada prema sedištu javnog TV-servisa, Češke televizije, sa zahtevom da budu pušteni u program da predstave zahtev da predsednik Češke Miloš Zeman smeni vladu desnog centra premijera Fijale iako na to po Ustavu nema pravo, i da raspiše vanredne izbore.

Češka televizija odbila je da toj inicijativi "Češka na prvom mestu" da deset minuta da iznesu zahteve.

"Program ČT odredjuju pravila, kodeksi i standardni postupci. Ne pritisak. ČT ne može da emituje govore po nečijoj želji. I neće", poručio je demonstrantima češki javni tv servis koji inače opširno izveštava i sa tih demonstracija.

Policija je oko zagrade televizije razmestila specijalce za razbijanje demonstracija.

Budući da je danas i Medjunarodni dan studenata, u znak sećanja na studente u Pragu koji su 17. novembra 1939. demonstrirali protiv nacističke okupacije, a neki od studentskih vodja su kasnije zbog toga pogubljeni, Pragom su prošli studenti, ovog puta u pohodu za zaštitu životne sredine i borbu da se zaustave klimatske promene.

Češka "Plišana revolucija" počela je tako što su češki studenti 1989. godine želeli da obeleže studentske demonstracije protiv nemačke okupacije iz 1939. godine i dobili su dozvolu komunističkih vlasti, ali umesto da završe pohod tamo gde je bilo planirano, otišli su u centar Praga, gde ih je zaustavila i brutalno rasterala policija.

Kurir.rs/Beta