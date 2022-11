OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE: Ovako izgleda mesto pada dve rakete na farmu u Poljskoj snimljene iz vazduha! Kijev traži prisustvo

Jakub Kumoch, spoljnopolitički savetnik poljskog predsednika Andžeja Dude, saopštio je vest o pristupu ukrajinskih istražitelja mestu pada i raketi, za koju Varšava i Vašington sumnjaju da je deo ukrajinske PVO. Zahtev za pristup lokaciji uputio je Kijev u sredu.

Kumoč je danas za poljsku televiziju TVN24 rekao da je Poljska spremna da dozvoli dolazak ukrajinskih istražitelja i dodao da se, prema njegovom mišljenju, tome neće protiviti ni Amerikanci.

On je ponovio stav vlade da „niko ne optužuje Ukrajinu za namerno granatiranje poljske teritorije“, ali da trenutni dokazi sugerišu da je ukrajinska protivvazdušna raketa slučajno pala sa druge strane granice.

Ukrajina u kontaktu sa SAD

„Slažemo se sa stavom da je Rusija u potpunosti odgovorna za svoj raketni teror i njegove posledice na teritoriji Ukrajine, Poljske i Moldavije“, napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba na Tviteru i dodao da je telefonom razgovarao sa američkim državnim sekretarom Antonijem. Trepnuo sam.

Rusija je u utorak ispalila oko sto projektila na Ukrajinu. U glavnom gradu Kijevu rakete su pogodile dve stambene zgrade, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula. Istog dana, raketa je pala i na istočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom, ubivši dve osobe. Eksplozija u Poljskoj izazvala je zabrinutost da to znači ulazak NATO-a, čiji je Poljska članica, u rat.

U početku su SAD i drugi saveznici reagovali oprezno na incident, ali su kasnije objavili da je incident verovatno izazvao projektil ukrajinskog PVO sistema, lansiran da brani ukrajinsku teritoriju od napada ruskih krstarećih raketa.

Ipak, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u sredu naglasio da Ukrajina nije kriva za incident. On je za Bi-Bi-Si rekao da se slaže sa ocenom Poljske da je incident verovatno izazvala ukrajinska PVO raketa, ali je dodao da Rusija i dalje snosi krajnju odgovornost, jer se to ne bi dogodilo da Rusija nije napala Ukrajinu. On je dodao da se NATO obavezao da će Ukrajini, koja nije članica alijanse, ali prima obimnu vojnu pomoć, snabdevati naprednijim sistemom PVO.

Linda Tomas-Grinfild, američka ambasadorka u UN, takođe je rekla da je Rusija na kraju odgovorna za incident. „Iako još uvek ne znamo sve činjenice, znamo jednu stvar: ova tragedija se nikada ne bi dogodila da nije bilo nepotrebne invazije Rusije na Ukrajinu i njenih nedavnih raketnih napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. Povelja UN je jasna Ukrajina ima svako pravo da se brani od ovog napada“, rekla je ona na sastanku Saveta bezbednosti UN.

Zelenski: Raketa nije ukrajinska

Kijev je odmah nakon incidenta tvrdio da je raketa ruska, dok Moskva to kategorički negira. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da Ukrajina pokušava da iskoristi svaku priliku da optuživanjem Moskve ojača zapadnu podršku Kijevu.

