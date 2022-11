DŽEREMI HANT: Velika Britanija je sad u recesiji! Nema poreskih olakšica za građane, potrošnja se smanjuje!

Britanski ministar finansija Džeremi Hant je, predstavljajući plan koji uključuje 55 milijardi funti (oko 63 milijarde evra) povećanja poreza i smanjenja potrošnje, upozorio da je Velika Britanija sada u recesiji. Između ostalog, plan uključuje zamrzavanje iznosa poreskih olakšica za građane i povećanje poreza na vanredne dobiti za energetiku.

Britanska ekonomija će se sledeće godine smanjiti za 1,4 odsto, upozorio je Džeremi Hant, pozivajući se na još neobjavljenu procenu britanske Kancelarije za budžetsku odgovornost. Očekuje se i rast nezaposlenosti, sa sadašnjih 3,6 na 4,9 odsto do 2024. godine. Na osnovu ovih procena, ministar je uveren da je Velika Britanija trenutno u recesiji.

Recesiju je pravdao uticajem mnogih globalnih faktora, među kojima se posebno oslanjao na pandemiju covid-19 i rat u Ukrajini, koji je izazvao rast troškova energije i hrane.

U svetlu ovoga, najavio je nekoliko mera za povećanje poreza i smanjenje potrošnje. On je među prvima najavio zamrzavanje visine poreskih olakšica za dodatne dve godine, do 2028. To znači da će zbog rasta inflacije i većih plata nekoliko miliona ljudi preći u više poreske razrede i tako plaćati više poreza. Pored toga, prag za najvišu poresku stopu, koji iznosi 45 odsto, biće snižen i ubuduće će važiti za sve koji imaju godišnji prihod veći od 125.140 funti (142.800 evra).

U međuvremenu, britansku energetsku industriju pogodiće prošireni porez na neočekivanu dobit, koji će porasti sa 25 na 35 odsto. Pomoć za plaćanje računa za energiju biće produžena, ali će biti manje izdašna. To znači da će milionima domaćinstava računi za energiju porasti za stotine funti godišnje od aprila. Domaćinstvo koje koristi prosečnu količinu gasa i struje plaćaće 3.000 funti (3.400 evra) godišnje umesto sadašnjih 2.500 funti (2.852 evra) zbog povećanja garancije cene energije.

„Uvek tražimo da pomognemo ljudima da povećaju svoje prihode, nađu posao i postanu finansijski nezavisni“, rekao je Hant, najavljujući da će više od 600.000 ljudi na Univerzalnom kreditu biti pozvano da se sastane sa trenerom za posao „kako bi mogli da dobiju podršku koju imaju treba da povećaju broj sati koje rade ili zarađuju“.

Najavio je i veću potrošnju, posebno u obrazovanju i za engleski javni zdravstveni sistem (NHS).

"Kako želimo da školski standard nastavi da raste, uradićemo više od samo zaštite školskog budžeta. Povećaćemo ga", rekao je on. Vlada će tako uložiti dodatnih 2,2 milijarde funti (2,5 milijardi evra) u škole 2023. i 2024. godine. Budžet NHS će se, međutim, povećati za 3,3 milijarde funti (3,7 milijardi evra) u svakoj od naredne dve godine.

Hant je takođe najavio ciljanu pomoć u pogledu troškova života za osobe sa niskim primanjima, invalide i penzionere, pri čemu je predviđeno povećanje penzija za 10,1 odsto u aprilu. Takođe će biti uloženo dodatnih 280 miliona funti (319 miliona evra) u naredne dve godine kako bi se pomoglo Odeljenju za rad i penzije da se izbori sa prevarama i greškama u isplatama socijalne pomoći.

London će takođe nastaviti izgradnju nuklearne elektrane Sizevell C, za koju se očekuje da će obezbediti do sedam odsto britanskih potreba za električnom energijom. Kritičari tvrde da će projekat biti preskup i da će njegova izgradnja trajati nekoliko godina, jer se očekuje da će struja početi da se proizvodi do 2030. Hant ističe da će planom biti otvoreno 10.000 radnih mesta i obezbediti struju za šest miliona domova za 50 godina.

