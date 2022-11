PUTIN ĆE MORATI DA BUDE KAO STALJIN Poslanik Dume o borbi sa SAD: Suočeni smo sa katastrofom i smrću NEMA DRUGOG NAČINA

Kakav god napredak postigne Rusija u ovom trenutku u sukobima sa Zapadom, bez faktora nuklearnog naoružanja, to neće ići u prilog Rusiji, izjavio je na konferenciji za novinare u Moskvi poslanik Državne dume iz Jedinstvene Rusije Jevgenij Fedorov, prenosi portal Polit navigator.

„Moraćemo da pregovaramo sa Sjedinjenim Državama sa pozicije snage. Da bismo to uradili, moraćemo da koristimo međunarodno pravo stvoreno kao rezultat Drugog svetskog rata, što ne radimo. Da bi se to uradilo, biće neophodno pokrenuti proces odvraćanja uz pomoć kompleksa nuklearnog naoružanja.

Shodno tome, otuda i moja prognoza - vlasti će morati da idu ovim putem. Da bi to uradio, Putin će morati da napravi promene u vlasti, kao što je Staljin morao da uradi 30-ih godina prošlog veka. Staljin je smenio čak i svoje prijatelje, na primer, Buharina. Jer, suočeni sa katastrofom i smrću, drugi standardi funkcionišu.

Ne kažem da to treba da se uradi, ja kažem da će se to desiti, možete to da zapišete, jer je tako uređeno takmičenje nacija u istoriji. Ovo je nauka“, rekao je ovaj političar.

On je dodao i da je Rusiji nemoguće da pobediti bez nuklearnog odvraćanja.

- Mi imamo 150 miliona ljudi, NATO ima milijardu, njihov vojni budžet je 50 puta veći, ekonomija je veća. Ruski narod nije stvarao nuklearno oružje, da sada ne bi imao pravo da ga koristi, kada ruski građani masovno ginu krivicom Zapada, rekao je Fedorov.

„Imamo nuklearno oružje kao sredstvo odvraćanja. Inače, ovde smo bili potpuno nadigrani. Mi smo neuhranjeni 70 godina, ulagali smo u ovu komponentu oružanih snaga, ali ona, takoreći, ne postoji. Zašto smo to uradili? Jasno je da niko ne treba da se bori nuklearnim oružjem, ali odvraćanje mora da funkcioniše , naveo je Fedorov.

(Kurir.rs/Polit navigator)