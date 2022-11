DŽON MIRŠAJMER: Putinov cilj nije osvajanje cele Ukrajine, ako se Amerika umeša u rat, Rusija će upotrebiti NUKLEARNO ORUŽJE

Poznati američki politikolog Džon Miršajmer je u svom intervjuu za ugledni američki magazin Njujorker istakao da smatra da su Sjedinjene Države uglavnom odgovorne za izazivanje ukrajinske krize, a da je najjači motiv ruskog predsednika Vladimira Putina da započne intervenciju u Ukrajini bio strah od njenog članstva u NATO.

- Rusi imaju poteškoća da pobede Ukrajince. Rat je takođe eskalirao i Rusi se sada ponašaju nemilosrdnije prema Ukrajincima nego što su bili u početku. O tome svedoči to što Rusi sada uništavaju električnu mrežu, što nanosi ogromne ljudske patnje i nanosi veliku ekonomsku štetu Ukrajini, svedoči o tome.

Zašto mislite da su Rusi tako brutalni?

Mislim da Rusi žele da pobede u ratu, a da biste dobili rat, uvek tražite načine da steknete prednost u odnosu na drugu stranu. Mislim da je njihov cilj da osvoje i kontrolišu te četiri oblasti koje su pripojili, i da se postaraju da okrnjena ukrajinska država bude neutralna i da ne bude povezana sa NATO-om na bilo koji formalan ili neformalan način.

Mislim da Putina sada ne zanima cela Ukrajina, već da integriše te četiri oblasti u istočnom delu Ukrajine u Rusiju. Mislim da bi verovatno otišao i u Odesu i uključio svu Ukrajinu duž Crnog mora do Odese u Rusiju kad bi mogao.

Ali, od početka sam mislio da se ovaj sukob svodi na politiku ravnoteže snaga. Uobičajeno mišljenje sada u Sjedinjenim Državama je da je Putin imperijalista koji je zainteresovan da osvoji Ukrajinu da bi ona postala deo velike Rusije. Mislim da to nije slučaj. Mislim da nije imao, niti ima imperijalne ambicije. Ono što ga motiviše jeste strah od toga da Ukrajina postane deo NATO-a.

Putin je bio vrlo jasan da je njihov veliki strah da Ukrajina postaje zapadni bedem na ruskim granicama. Za njih je to bila egzistencijalna pretnja. To je jednostavno bilo neprihvatljivo.Nema dokaza da je pre rata imao imperijalne ambicije. Možda ćemo za trideset godina otključati arhive i otkriti da postoje dokazi da je on u duši bio imperijalista. To je moguće, ali nemamo nikakvih dokaza te vrste u ovom trenutku. Imamo ogromnu količinu dokaza da ga je za napad 24. februara motivisalo širenje NATO i opšta politika pretvaranja Ukrajine u zapadni bedem na granici Rusije.

Rekao je da su Rusi i Ukrajinci jedan narod. To je rekao pre rata.

On je to rekao u poznatom članku koji je napisao 12. jula 2021. Ali u tom istom članku je vrlo jasno stavio do znanja da priznaje ukrajinsku naciju, da priznaje da je Ukrajina suverena država. Tamo nema dokaza da je on želeo da osvoji Ukrajinu i da je uključi u veliku Rusiju.

Rusi nisu imali vojne sposobnosti da osvoje celu Ukrajinu. U Ukrajinu je ušlo najviše sto devedeset hiljada ruskih vojnika. Nema šanse da se sto devedeset hiljada ruskih vojnika približi osvajanju i okupaciji cele Ukrajine. . Ako pogledate samu operaciju 24. februara, oni nisu pokušali da osvoje celu Ukrajinu. Ništa slično tome, jer nisu imali mogućnosti.

Dakle, trebalo je uzeti glavni grad, ali ne i celu zemlju?

Apsolutno. Mislim, nema sumnje da je krenuo na Kijev. Ne izgleda da je bio zainteresovan za osvajanje Kijeva. Izgleda da je bio zainteresovan da zapreti Kijevu kako bi naterao vladu da promeni svoju politiku o članstvu u NATO.

Pitaću vas o nuklearnom oružju. Koliko ste zabrinuti zbog rizika od nuklearnog rata i šta mislite da bi Sjedinjene Države trebalo da učine kako bi se osiguralo da ne eskaliramo u jedan?

Pa, veoma sam zabrinut zbog mogućnosti nuklearnog rata. Nemoguće je reći kolika je verovatnoća da će nuklearno oružje biti upotrebljeno u ovom sukobu, ali postoji ozbiljna šansa. I naravno, Bajdenova administracija to prepoznaje i uložila je mnogo da vodi politiku koja Ruse ne dovodi u poziciju u kojoj bi mogli da razmišljaju o upotrebi nuklearnog oružja. I to je sve za dobro.

I zašto bi, strateški, koristili nuklearno oružje?

Mislim da bi, ako osećaju da je njihov opstanak ugrožen, mogli da ga upotrebie. Mogu da zamislim dva scenarija u kojima je to moguće. Jedno je poraz od ukrajinske vojske unutar Ukrajine. Drugi scenario je ako SAD uđu u rat. Ako gubite rat, a gubitak se smatra pretnjom vašem opstanku, verovatno ćete razmišljati o upotrebi nuklearnog oružja, a možda čak i da ga upotrebite.

