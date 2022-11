DONALD TRAMP DOŽIVEO NOVI UDARAC OD VRHOVNIH SUDIJA KOJE JE ON IMENOVAO: Kongres ima pravo da pregleda njegove poreske prijave!

Bivši američki predsednik Donald Tramp pretrpeo je u utorak još jedan poraz na Vrhovnom sudu, na koji je sam imenovao trojicu konzervativnih sudija. Sud je odlučio da kongresni odbor za izdvajanja ima pravo da pregleda njegove poreske prijave.

Za Trampa je u utorak bio intenzivan dan na sudovima, a odluka Vrhovnog suda došla je nenajavljeno. Tramp je zatražio od Vrhovnog suda SAD da zabrani američkom Ministarstvu finansija da preda njegove poreske prijave kongresnom odboru, nakon poraza nižih sudova. Ovo je i dalje pod kontrolom demokrata do sledećeg januara.

Ovo je Trampov treći poraz u Vrhovnom sudu ove godine. U oktobru je sud odbio da interveniše u istrazi o tajnim dokumentima koje je odneo iz Bele kuće nakon što je napustio funkciju. U januaru, međutim, sud nije blokirao predaju dokumenata od strane Nacionalnog arhiva kongresnom komitetu koji istražuje napad Trampovih pristalica na Kongres 6. januara prošle godine.

Tramp je bio jedini predsednički kandidat i predsednik u modernoj istoriji SAD koji nikada nije objavio svoje poreske prijave. Tvrdio je da to ne može učiniti jer je poreska uprava vršila reviziju. Poreska uprava za sada nije potvrdila da li je to tačno ili ne, ali su pravni stručnjaci ocenili da to ni na koji način nije razlog da dokumenti ne budu objavljeni.

Od 2019. godine, Komitet za izdvajanja traži Trampove poreske prijave u poslednjih šest godina zbog sumnje na poresku prevaru. Tramp tvrdi da je to politički napad demokrata. Tokom njegove administracije do prošlog januara, Ministarstvo finansija je odbilo da preda prognozu, ali se administracija predsednika Džoa Bajdena složila i sudovi su se složili sa tim.

Bivši okružni tužilac Menhetna Sajrus Vens mlađi već je dobio Trampove poreske prijave, ali je njegov naslednik na funkciji Alvin Breg usporio istragu o Trampu. Pre nekoliko dana lokalni mediji su preneli da će ga ponovo pojačati. To je, između ostalog, istraga o isplati pornografskoj glumici Stormi Danijels da ćuti o seksualnoj vezi sa Trampom.

U međuvremenu, njujorški sudija Artur Engoron presudio je u utorak da suđenje u građanskoj tužbi protiv Trampa, njegove kompanije i troje odrasle dece za navodnu poslovnu prevaru koju je pokrenula njujorška državna tužioca Leticija Džejms neće početi do 2. oktobra 2023. Džejms traži 250 miliona dolara kazni za sve i zabrane poslovanja u Njujorku.

Federalni sudija Luis Kaplan takođe je u utorak u Njujorku upozorio Trampa da se pripremi za neposrednu građansku tužbu bivše kolumnistkinje časopisa Ele E. Džin Kerol, koja ga je optužila za silovanje. Tramp je 2019. godine negirao optužbu i nazvao Kerola lažovom, pa ga je tužila za klevetu. Tužba je zamrznuta dok je Tramp bio na vlasti.

Sada se to nastavlja, a Kaplan je upozorio Trampovu advokaticu Alinu Habu da će Kerol uskoro podneti tužbu po njujorškom zakonu koji je eliminisao zastarelost građanskih tužbi za seksualni napad. „Vaš klijent je mesecima znao da se to radi i mislim da bi bilo mudro da dobije advokate“, rekao je kapelan.

Trampovi advokati su u utorak nastavili da se pojavljuju pred saveznim apelacionim sudom u Atlanti, gde troje sudija nije razumelo njihove argumente o potrebi specijalnog nezavisnog pravnog stručnjaka da pregleda dokumente koje je Tramp uzeo iz Bele kuće.

Američko ministarstvo pravde traži da žalbeni sud diskvalifikuje stručnjaka, kojeg je imenovao pro-Trampov savezni sudija na Floridi. Prema pitanjima sudija u utorak, to će se dogoditi, ali će Tramp verovatno tada pokušati da se žali Vrhovnom sudu.

U avgustu su agenti FBI zaplenili poverljiva dokumenta iz Trampovog doma na Floridi, koje je trebalo da preda Nacionalnom arhivu kada je napustio funkciju.

Tužioci su u utorak rekli sudijama da veštak uopšte nije trebalo da bude imenovan jer Tramp ništa nije pokazao da je pretrpeo nepopravljivu štetu od racije FBI. U međuvremenu, Trampovi advokati su tvrdili da stručnjak ni na koji način ne ometa istragu, a agenti FBI-ja su takođe trebalo da oduzmu Trampove privatne stvari pre istrage. Kao argument su istakli i da je to poseban slučaj, budući da Tramp ostaje politički konkurent aktuelnom predsedniku SAD.

Ovaj slučaj je već preuzeo specijalni tužilac kojeg je imenovao ovaj ministar pravosuđa SAD.

