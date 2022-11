RUSIJA SPREMALA U AVGUSTU 2021. DA NAPADNE JAPAN, A ONDA SE ODLUČILI ZA UKRAJINU: Šta krtica iz redova FSB piše iz Lubjanke?!

U moru teorija o Rusiji koja i koga planirala da napadne pojavila se i nova iz edicije Njuzvika, koji je objavio priču da se Rusija spremala da napadne Japan u leto 2021. mnogo pre nego što je ruski predsednik pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Izvor ove teorije prema Njuzviku je mejl i pismo nekog neimenovanog "uzbunjivača" iz redova FSB.

E sad dolazi najzamiljiviji detalji. Pismo je poslao uzbunjivač iz redova FSB i prvo je poslat Vladimiru Osečkinu, ruskom aktivisti za ljudska prava koji vodi antikorupcijski sajt pod imenom "Gulagu.net", a koji je proteran u Francusku.

Osečkin tvrdi da taj agent FSB redovno, baš njemu dostavlja depše o stanju u FSB-u i u kojima otkriva bes i nezadovoljstvo unutar ruske službe bezbednosti od kada je Putin napao Ukrajinu.

foto: AP/Sergei Savostyanov, EPA

Međutim tu nije kraj, na scenu stupa još jedan akter prema Njuzviku izvesni Igor Suško izvršni direktor istraživačke grupe "Vetar promena", neprofitne organizacije sa sedištem u Vašingtonu, koja prevodi prepisku agenta FSB sa ruskog na engelski od početka saradnje 4, marta. I on je podelio sa Njuzvikom sve mejlove, uključujući i onaj gle čuda od 17. marta koji spominje neke detalje koji se tiču ove priče.

U relaciji Osečkin-Suško-Osečkin stupa na scenu i Hristo Grozev koga opisuju ovi iz Njuzvika kao nekog stručnjaka za FSB. U analizi Grozev je rekao da nema sumnje da je pismo napisao agent FSB da u u pitanju stvarni ili bivši agenti ruske službe bezbednosti i da je zaista napisao neko iz redova obaveštajne zajednice.

E sad na scenu stupa priča agenta FSB koji je napisao još u martu 2022 a Osečkin-Suško-Osečkin- Grozev objavio da se Rusija u avgustu 2021. se ozbiljno pripremala za lokalizovani vojni sukob sa Japanom, ali da je krtica iz redova FSB sugerisala, da je Putin umesto toga odlučio da izvrši invaziju na Ukrajinu nekoliko meseci kasnije.

"Uverenje da će zemlja ući u fazu aktune kontrontacije, pa čak i rata bilo je visoko. Zašto je Ukrajina na kraju izabrana za rat i zašto je promnjen scenario tek treba da se da odgovor, napisao je uzbunjivač taj iz FSB.

foto: Shutterstock

Inače on opisuje detaljno pokrete ruskih helikoptera za elektronski rat koji su leteli pram Japanu, kao i da je pokrenuta paralelno sa tim ruska mašinerija za propagandu, koja je trebala Japance da etiketira da su "nacisti" i "fašisti".

Rusija i Japan nikada nisu potpisale mirovni sporazum kojim je formalno okončan Drugi svetski rat, uglavnom zbog sporova oko grupe ostrva na koja polaže pravo Japan, ali koja je okupirala Rusija.

Ostrva Kunaširi, Etorofu, Šikotan i Habomai u lancu Kurilskih ostrva zauzeo je SSSR na kraju Drugog svetskog rata. Tokio tvrdi da su ostrva svoje „severne teritorije“ i to pitanje decenijama zateže odnose između Rusije i Japana.

Prema rečima agenta FSB, „ključni kamen spoticanja” između Moskve i Tokija su Kurilska ostrva.

Zbog svoje lokacije između velikog japanskog ostrva Hokaido i ruskog poluostrva Kamčatka, ostrva nude brojne vojne i političke prednosti.

foto: Printscreen Youtube

„Za Japan, ovde postoji kamen temeljac njegove moderne geopolitike: njegov status gubitnika u Drugom svetskom ratu još uvek sprečava Japance da imaju zvaničnu vojnu silu, spoljnu obaveštajnu službu i niz drugih stvari. Za Zemlju izlazećeg sunca povratak Kurilskih ostrva bi zapravo značio reviziju ili čak ukidanje njihovog posleratnog statusa“, ​​napisali su.

U međuvremenu, za Moskvu su ostrva „žeton za pregovaranje“, nastavio je uzbunjivač.

„Nebesko carstvo (Kina) veoma negativno gleda na svaki pokušaj revizije posleratnih sporazuma, a potencijalna pobeda Tokija u sporu oko Kurila je neprihvatljiva za Peking. Toliko je neprihvatljivo da bi Kina lako zakomplikovala život Rusiji da napravi takvu 'poklon'."

Uzbunjivač je primetio da je nedavno ubijeni i bivši japanski premijer Šinzo Abe u to vreme već stavljao snažan naglasak na pokušaje da „pregovara“ sa Rusijom o pitanju Kurilskih ostrva i na reformu obaveštajne službe zemlje.

Istorijski gledano, japanska vojna obaveštajna služba je uvek bila na visokom nivou, ali je posle poraza u Drugom svetskom ratu jednostavno ukinuta po nalogu pobednika“, napisao je on

U avgustu 2021, FSB je skinuo tajnost sa grafičkih informacija o tome kako su japanske specijalne službe mučile sovjetske građane tokom Drugog svetskog rata. Uzbunjivač FSB je rekao da je služba imala zadatak da pokrene „informativnu kampanju protiv Japana u ruskom društvu“.

„To se dogodilo naglo, iznenada i gotovo neočekivano“, napisao je on.

„U početku, već 8. avgusta, ruski masovni mediji su bili prilično škrti u komentarima na vest: tvrdili su da se Japan spremao za rat sa SSSR-om još od 1938. godine, kovali su se planovi za napad, diverzije, itd.“, napisao je uzbunjivač.

„Ali 16. avgusta, ruski mediji su bukvalno eksplodirali u isto vreme, raspravljajući o deklasifikovanim dokumentima u potpuno drugačijem tonu: Japanci su navodno sprovodili strašne biološke eksperimente nad sovjetskim zatvorenicima, a prema sovjetskim zatvorenicima se ponašali izuzetno loše. Detalji o kugnim vaškama. koji su korišćeni za mučenje zatvorenika bili su ispisani svuda. Raša Tudej glavni portparol ruske međunarodne propagande, takođe se pridružio ovome tvrdi taj agent.

Uzbunjivač je u svom imejlu uključio više linkova iz prokremljskih medija o tom pitanju, uključujući i jedan pod naslovom „Kako je SSSR spasio svet od biološkog rata koji je Japan pripremao“ i drugi pod nazivom „Dokazi o pripremama Japana za rat sa SSSR-om skinuta oznaka tajnosti“.

U izveštaju RBC-a, objavljenom 20. avgusta 2021. godine, pozivajući se na deklasifikovane dokumente FSB-a, navodi se da su eksperimenti vršeni na zatvorenicima u koncentracionom logoru u regionu Harbina i da su tokom Drugog svetskog rata „Japanci testirali bakteriološko oružje i „nova hemijskih otrovnih materija na njima“.

Prethodno poverljivi materijal je takođe objavio FSB u avgustu 2021, za koji je služba rekla da je Japan planirao da upotrebi bakteriološku bombu 1944. godine.

„FSB je čak deklasifikovao na vreme, u pravo vreme kada je ovo pritiskanje počelo... bio je poverljiv sve ovo vreme, a onda [Rusija] ga je deklasifikovala tačno kada se sve ovo nagomilavanje dešavalo protiv Japana, i pripremalo Rusiju da stanovništvo počne da veruje da su Japanci fašisti“, rekao je Suško za Njuzvik.

„Oni su na neki način zamenili Japan za Ukrajinu“, dodao je on. „I obojica su u pravu, jednostavno su ludi. Uzmite samo stvari o kojima je Rusija razmišljala da napada na Japan, to je suludo, kao što je suludo i činjenica da je Rusija napala Ukrajinu. To je ludilo“.

Uzbunjivač je rekao da je došlo do „aktivnog okretanja u ruskom informacionom prostoru“ protiv Japana u leto 2021.

"Oklada je stavljena na to da su se Japanci specijalizovali za brutalne biološke eksperimente, pokazali nehumanost, imali sklonost ka nacizmu. I trebalo je da se demilitarizuju posle rata, ali krše ove propise, stvarajući rizik za Rusiju", napisao je

„Ali u celini, rat je za Rusiju bio neizbežan zbog manijakalne želje za ratom od strane rukovodstva… A sada je najveći deo borbeno spremnih jedinica iz tog pravca prebačen u Ukrajinu“, dodao je uzbunjivač.

Njuzvik je kontaktirao ministarstva spoljnih poslova Rusije i Japana za komentar, ali od toga nije bilo ništa.

Kurir.rs/A.M./Newsweek