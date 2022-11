AKO RUSIJA ODGOVARA ZA RATNE ZLOČINE MORAĆE I NATO ZA BOMBARDOVANJE SRBIJE! Eksperti: UN ne bi osnovale specijalni sud ZBOG OVOGA

Ruski vojni i politički lideri mogli bi da da odgovaraju za ratne zločine koje je Rusija počinila u Ukrajini!

Do ovoga može da dođe ukoliko se bude formirao specijalizovani sud za istragu i krivično gonjenje ratnih zločina koji se dešavaju tokom rata u Ukrajini.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će Evropska unija pokušati da uspostavi specijalizovani sud, uz podršku Ujedinjenih nacija, koji će istraživati zločine na frontu u Ukrajini. Za to se zalaže i Kijev, a Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu već je pokrenuo sopstvenu istragu o navodnim zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima, nekoliko dana nakon početka napada Rusije 24. februara.

Ipak, on nema nadležnost da krivično goni u Ukrajini. S druge strane, Rusija negira da su na meti njenih napada civili, mada nedužni ljudi ipak ginu.

Gosti Usijanja bili su advokat Branko Lukić i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

foto: Kurir televizija

Advokat se osvrnuo na izjavu predsednice Evropske komisije o formiranju specijalizovanog suda za koji smatra da nije moguće napraviti.

- Ovako kako je gospođa Ursula fon der Lajen rekla, to je nemoguće. Ona je eksulpirala Ukrajince odnosno oslobodila je Ukrajince unapred. Rekla je da treba da se osnuje sud za ruske zločine i agresiju. Očito joj je neko pisao i ona nije znala ni da izgovori. Ovo što je rekla nema nikakve veze. Rekla je da im treba pomoć UN. Niko u UN ne bi osnovao sud samo za zločine jedne strane. Može eventualno da se osnuje sud koji bi istraživao sve zločine u ratu. Ali naravno Evropska zajednica pokušava da kaže da Ukrajinci ne čine zločine, iako smo videli toliko dokaza da su se zločini dešavali. Ja nisam protiv toga da oni koji su počinili zločine, odgovaraju za njih - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

- Drago mi je što EU pokušava da utvrdi praksu po kojoj će i ona sama moći da odgovara za bombardovanje Srbije zajedno sa NATO paktom. Dakle, drago mi je što su se setili i što su samo kritični - istakao je advokat.

Obradović smatra da je stvaranje specijalizovanog suda dobar potez i da je predsednica Evropske komisije nije pogrešila kada je u zločine samo ubrojila ruske.

- Priča o nacizmu u Ukrajini je izgovor za agresivni rat i opravdanje za sve ovo što je Rusija uradila. Pošto je Kremlj lansirao tu laž i neki su mediji to preneli, mora da se reaguje. U Ukrajini nisu na vlasti nacisti. Ovde ne treba da zaobilazimo suštinu, a ona je vrlo jasna. Imamo obilje dokaza i posmatrača. Imate osuđenog ruskog vojnika Vadima Šišimarina koji je pucao u glavu Aleksandru Sepkilu, 62-godišnjaku, i osuđen je na doživotnu robiju od strane ukrajinskog suda. Ono što je takođe zanimljivo, većina ruskih akcija odvijale su se tokom dana gde je jasno moglo da se uoči da li se radi o civilima ili o ljudima koji pružaju otpor. Ovde je reč o kampovima za trijažu. Imate svedočanstva žene iz Marijupolja koja je bila u takvom ruskom logoru. Takođe imate podatke UN da postoje deca koja im se ne zna traga. Ruskoj Federaciji više ne može da se veruje - istakao je Obradović.

foto: Kurir televizija

- Mi ne možemo tvrditi da je Putin lično birao vojne ciljeve. Na ruskoj državnoj televiziji Margos Imonjan pozivala je na uništavanje civilne infrastrukture i uništavanje i zamrzavanje Ukrajine, a to se posle tog septembarskog obraćanja i obistinilo. Dakle to ukazuje na širu sliku. Da neko naručuje mete i uništavanje života civila. Da li je Putin lično to naručivao, pitaćemo Sergeja Lavrova kroz koju godinu. Moguće je da će on kao čovek koji uživa veliki ugled na istoku i zapadu preuzeti Rusku Federaciju kao prihvatljivo rešenje. Pa će on u tim danima kada bude vraćao Rusiju u međunarodnu zajednicu, saopštavati ko je bio odgovoran u toj mašineriji koja je uništila Ukrajinu i ko je vukao konce - rekao je Obradović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Kurir.rs