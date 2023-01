"HIPERSONIČNA RAKETA IZ MOSKVE ZA 12 MINUTA JE U LONDONU" Tomić: Patriot ne može da parira Sarmatu! Petrović: Odnos 10 prema 1

Zapadne zemlje će morati da budu spremne da pruže dugoročnu podršku Ukrajini jer se rat nastavlja, rekao je generalni sekretar NATO saveza. Vojna podrška će osigurati opstanak Ukrajine kao suverene zemlje.

A da li će Ukrajina ostati i opstati kao suverena zemlja govorili su u jutarnjem programu gosti:

Profesor dr Duško Tomić, profesor na fakultetu za Bezbednost i globalne studije Američkog univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu poliitku i privredu.

foto: Kurir tv

Tomić je spomenuo Tursku kao medijator između Ukrajine i Rusije.

- Kao u vreme Kovida 19. Ko je spreman da prihvati realno činjenično stanje, taj će bolje proći i bolje će se snaći. Nastupile su promene u svetu iz unipolarnog grabe ka višepolarnom svetu - rekao je Tomić.

Petrović se osvrnuo na rukovanje predsednika Zelenskog i predsednik Putina i stavove dve zaraćene strane.

- Ove dve strane su jako udaljene. Rusija je pripojila četiri oblasti, Nesrazmenri su odnosi snaga, Rusija ima realne mogućnosti da dobije ovaj sukob, u svakom slučaju da ga ne izgubi. Ukrajina ima samo pomoć zapadnih strana - rekao je Petrović i naglasio da sama materijalna pomoć ne može da izvuče Ukrajinu.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:54 Petrović: Rusija sa Krimom ima 148,5 miliona stanovnika, Ukrajina nema više od 20 miliona!

U nastavku podvukao je da Ukaajina nema kapacitet da dobije ovaj rat.

- Ako bi Amerika, kao što je to radila u francukom kolonijalnom ratu u Indokini, ubacivala svoje ratnike onda bi se sukob prolongirao. Rusija sa Krimom ima 148,5 miliona stanovnika, Ukrajina nema više od 20 miliona! To je nesrazmera koja se ne može meriti - rekao je Petrović.

Da li će Rusija pribeći opštoj mobilizaciji, na upite voditelja Vladimira Karalejića Tomić je odgovorio kako je to moguce.

- Znate li šta znači opšta mobilizacija? To podrazumeva da je celokupna ruska teritorija ugrožena. A parcijalna mobilizacija koju vi spominjete, je da bi se upotpunili postojeći vojni kapaciteti koji su već tu. Ako posmatrate slike bez komentara, videćete da će se uvesti oni kapaciteti kao što je Armada, koji su ubedljivo priznati najbolji tenkovi u svetu. T-90 tenkovi su besprekorni - rekao je Tomić i dodao da je instaliranje Patriot sistema ne može parirati Sarmatu 2.

- U ovom trenutku, da budemo realni, ne možete parirati sistemu koji je napredniji od vašeg. Zašto? Jer su ovo hipersonične rakete koje idu 5-7 maha! Kada lansirate Sarmat 2 raketu iz Moskve, ona stiže za 12 minuta do Londona! Koji protivvazdušni sistem može oboriti to? To nije samo jedna raketa, nego jedna matica raketa izu koje se račvaju više drugih raketa koje pogađaju ciljeve - rekao je Tomić.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:48 ŠTA? KADA LANSIRATE JEDNU HIPERSONIČNU RAKETU IZ MOSKVE, ONA ZA 12 MINUTA STIŽE DO LONDONA!

