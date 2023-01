SUKOB IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE MOŽE DOVESTI DO POREMEĆAJA SVETSKOG PORETKA! Stručnjak tvrdi: Rusi su slali OVE poruke Zapadu!

Nakon masakra u Makajevki, šef ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov kaže da će biti još udara na ruskoj teritoriji i da će oni biti sve dublji i dublji.

Za pomenuti masakrt se smatra da je velika sramota za Vladimira Putina i da njegov imidž može biti uzdrman.

Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" je advokat i lider Narodne mreže, Vladan Glišić.

On se prvo osvrnuo na to da li postoji nada da će rat iole utihnuti.

- Nije očekivano zato što ni jedan strana nije ispunila svoje ratne ciljeve, koji su maksimalno zacrtani. Zelenski se ponaša kao da može da pobedi Rusiju, a za to ima i potporu, jer ga podržavaju i savetuju države Zapada, ali i pojedine u EU. Pobeda nad Rusijom bi značilo poraz Rusije u punom kapacitetu, odnosno poremećaj celog svetskog poretka, a to je naravno nemoguće. Videćemo kada će Kijev da se odluči za pregovor, a do tada će biti dosta žrtava - rekao je Glišić.

Nakon toga, osvrnuo se šta bi to moglo da prouzrokuje da se u ovoj godini okonča sukob između Rusije i Ukrajine.

- Rusija je slala mnogo poruka Zapadu i neposredno pred vojnu intervenciju u Ukrajini slala je poruku da želi da se dogovori kako da Zapad obustavi svoju invaziju na Rusiju. U tom kontekstu Zelenski dobija izbore kao čovek koji je dobio ruske glasove zato što je nastupao iz pozicije da će odnosi između Kijeva i Moskve da se zataškaju i da će biti mirovne inicijative. Međutim, suprotno se dogodilo nakon što je Bajden preuzeo vlast u Beloj kući. Od tog trenutka kreće guranje Ukrajine u neku vrstu protiv-ruske kampanje.

