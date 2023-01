FRANCUSKA U KIJEV ŠALJE LOVCE TENKOVA AMX-10 RC: Bajden razmišlja o slanju Bredlija Ukrajini, dok Zelenski traži zapadne tenkove!

Francuska se osmelila da posle isporuke samohodnih topova CEASAR kalibra 155 mm vlastima u Kijevu ispruči i lovce tenkova, dok će bajdenova administracija dati zeleno svetlo za isporuku borbenih vozila pešadije Bredli M2 A2 ili A3.

Vlada u Parizu odlučila je da uprkos pretnjama iz Moskve, ukrajinskoj vojsci kao vojnu pomoć za borbu protiv ruskih tenkova pošalje svoje lovce tenkova AMX-10.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je zahvalan Francuskoj na ovoj pomoći, ali da su njegovoj zemlji preko potrebna teža vozila misleći na borbena vozila pešadije Bredli i tenkove zapadne proizvodnje poput Abramsa, Leoparda 2 sa kojima su naoružane članice NATO saveza.

Lovci tenkova nastali su sredinom 1980 tih godina u okviru NATO doktrine Vazdušno kopnene bitke, kako bi se suprostavili tenkovima Varšavskog pakta koji je u evropi raspolagao sa brojkom od 40.000 tenkova. U pitanju je točkaš na koji je postavljen top kalibra 105 m u porduženu kupolu. U naoružanju članica NATO ova vozila imali su Francuska i Italija. Inače ideja i uzor za ova vozila pronađeni su kod Južnoafrikanaca koji su izveli svoju verziju lovaca tenkova koje su koristili za vreme rata u Angoli i šipražijama Namibije.

AMX-10 RC 6x6

Francuski lovac tenkova nastao je u njihovoj firmi GIAT gde su u kupolu sa borbenog vozila pešadije AMX-10P montirali na vozilo na točkovima GIAT 10RC težine 14 tona, naoružan sa topom MECA 105mm/L48. Kraj osamdesetih sa završetkom porizvodnje 3. generacije tenkova, projekat na točkovima postao je upitan. Neophodni su bili klasični tenkovski topovi i to na vozilima koja su bila više od polovine mase jednog tenka. Istovremeno, tu je i moć prodora potkalibarskih granata što je ukazivalo da vozila nisu bila namenjena za obračun sa zapadnim tenkovima, ali su time otvorila tržišnu nišu Nemcima da pokažu šta još mogu da urade sa tenkovskim topovima. Težina vozila je sa teorijskih 18 tona narasla na najmanje 22 tone, a samim tim, došlo je do značajnih promena u pokretljivosti vozila. Topovi ove snage pomeraju vozilo za nekoliko decimetara, zato je bilo potrebno svaki put ponovo nišaniti na pozicijama 3 i 9 sati bio veliki problem jer je dolazilo do naginjanja u pravcu udara, a povratni trzaj se produžavao, pa su Francuzi bili prinuđeni ugrade reduktor ugla elevacije topa.

Kurir.rs/A.Mlakar