ZAŠTO AMERIKANCI ŠALJU BREDLIJE UKRAJINI? Jovanović: Cilj SAD je stvaranje privida da se pomaže Kijevu naoružanjem iz 1980-ih!

Pentagon je u petak uveče prekinuo sva nagađanja i zvanično saopštio da je Kijevu odobren novi paket vojne pomoći vredan 3 milijarde dolara prema kome će Ukrajina dobiti naoružanje koje je do sad mogla da sanja, a radi se o borbenim vozilima pešadije Bredli. Kijev će da dobije tako 50 Bredlija ne spominje se u kojoj verziji i modifikaciji, ali desiće se ono što je postalo nezamislivo da se na tlu Ukrajine sukobljavaju američki oklopnjaci kojima upravljaju Ukrajinci čiji očevi i dedovi su služili Sovjetsku armiju i psremali se da se bore protiv tih istih bredlija 1980 tih u Evropi kada su svi msilili da će sovjetski tenkovi preko koridora Fulda sa krenu.

Ali pustimo istoriju po strani. Da li će i koliko značiti ovaj paket vojne pomoći Kijevu upitali smo vojnog komentatora magistra Boška Jovanovića, koji smatra da spisak koji je objavljen govori više o tome da je cilj Vašingtona da se stvori privid kako se pomaže Ukrajini.

" A šta znači pravid. Zamislite da svom strateškom savezniku na Bliskom istoku Izraelu Amerikanci na primer pošalju neko oružej iz 1980- tih godina? Naravno da nije moguće. Ako Amerika ima mogućnosti da šalje, odnosno da prodaje oklopna vozila Oskhos, a šalje oklopne transportere M-113. Zašto se šalju Bredliji koji nisu za ukrajinsko tlo. Tu se šalje i rakete Si Spreou za PVO, ali ako to bude stavljena na Bukove, to znači da Ukrajinci nemaju više raketa za te sisteme i da je upotreba ruskih raketa i dronova dala rezultate.

foto: Printscreen Youtube

Ti rezultati se sastoje u tome što je PVO Ukrajine totalno iscrpljena i Ukrajini je potrebno puno više sistema PVO nego što imaju. Oni ako to uvek postoji negde bi im više koristio fransuko-nemački Roland nego Patriot. Zato što je Patriot slabo pokretan sistem PVO. Amerikanici bi mogli da pošalju i svoju kopiju švajcarske pirane koju su koristili za potrebe Iraka i Avganistana, svojih trupa tamo. Prodali su to Severnoj Makedoniji, to bi Ukrajini bilo mnogo korisnije. I možda bi bilo korisno da Amerikanci zamole svoje saveznike Hrvatsku da doniraju svoje Patrije, ako stvarno imaju nameru da Ukrajini pomognu. Njima treba finska Patrija bilo iz Finske, Poljske ili Hrvatske. Andrej Plenković ne bi morao da o tome razmišlja to bi mu donelo ogormne poene u Briselu i Vašingrtonu i divna karijera bi mu bila zagarantovana", kaže za Kurir Jovanović.

Podsetimo, u paketu vrednom tri milijarde dolara vojne pomoći Kijevu, Pentagon šalje 50 borbenih vozila pešadije Bredli. Za sada se ne navodi koja verzija M2A2 ili M3, ali i možda podvarijanta ODS.

100 oklopnih transportera M-113 naverovatnije verzije A 3 koja je uskladištena u vojnim depoima širom SAD i to u verziji A 3 sa dizel motorom.

138 terenskih lako oklopljenih vozila M1114 Hamvi;

55 oklopnih vozila MRAP, verovatno verzija MaxPro;

18. samohodnih haubica M-109A Paladin verovatno verzija A2;

36 haubica M 119 kalibra 105 mm, vučnih artiljerijskih oruđa.

70.000 granata za haubicu kalibra 155 mm

500 precizno vođenih projektila Ekskalibur kalibra 155 mm

1.200 protivoklopnih mina koje se ispaljuju iz artiljerijskih oruđa kalibra 155 mm

10.000 mina za minobacače kalibra 120 mm

Standardnu municiju za Samohodne višecevne bacače raketa HIMARS

Rakete za PVO odbranu RIM-7 Sea Sparrow

4.000 raketa tipa Zuni,

2.200 protivoklopnih raketa ne navodi se kog tipa

Snajperske puške, mitraljezi, minicija, bacači granta i malo vatreno oružje

Klejmor pešadijsku municiju,

optiku i opremu za noćno osmatranje,

Šatori i ostalu poljsku opremu.

Kurir.rs/A.Mlakar