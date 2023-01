ZAŠTO JE STRATEŠKA TAČKA U DNR KOJU SU RUSI ZAUZELI TOLIKO VAŽNA: Osvajanjem te linije otvara se stepa i put za Kijev!

Ruske snage zauzele su važnu stratešku tačku, selo Bahmutsko u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), koje se nalazi u okolini Soledara, saopštio je štab Teritorijalne odbrane DNR.

Ovo selo se nalazi severoistočno od važnog transportnog čvorišta Artemovsk (ukrajinski naziv - Bahmut). Kroz ovaj grad prolazi mreža puteva i železničkih pruga, preko kojih se snabdeva ukrajinska grupacija trupa u Donbasu.

Kurir je u decembru prošle godine objavio tekst o strateškoj važnosti ovog pravca, kako za Ruse, tako i za Ukrajince. O tome je tada svoju analizu dao vojni komentator Boško Jovanović, o ratu na tom pravcu.

Naime, dok ukrajinska vojska vrši pritisak na Hersonskom pravcu, u Donbasu jednice Vagnera zajedno sa snagama DNR stežu obruč oko Bahmuta, posle zauzimanja naselja Ivangrad, dok se pritisak nastavlja na selo Opitoje koje je sledeće na meti.

Ovaj pravac do sada nije bio preterano u fokusu, ali je veoma strateški važan za obe strane.

"Situacija oko Slavjanska i Bahmuta je takva da po poslednjim informacijama tamo su stranci sa strane Ukrajine, a sa ruske Vagner. E sad Ukrajina je tu u jednoj situaciji zakopana, da Slavjansk i Kramatorsk zatvaraju širok put prema Dnjepropetrovsku i Kijevu kroz stepu, što naravno dovodi opet do toga da ukrajinsko komandovanje nema pojma, jer ne treba da se vrše napadi na Hersonsku oblast, koja je za Ukrajinu strateški nebitna.

Tu se samo izvode demonstrativna dejstva, da bi se vezale ruske snage u Herosnu i da ne bi se te trupe prebacile u Zaporošku oblast.

Ali, problem kod Ukrajinaca je to što se ofanziva ne planira, bar kad je Ukrajina u pitanju na zimu, jer neće značiti ništa bilo kakva pobeda, s obzirom da će zima dosta da utiče na zapadno javno mnjenje. Jer zapadno javno mnjenje pod uticajem zime može naprosto da se umori od pridika, lekcija i svega ostalog što nudi Zelenski.

Ukrajinci trebaju da urade sve da zadrže Slavjansk/Bahmut, jer u principu jer zadržavanje na liniji Kramatorsk-Slavjansk/Bahmut bi dozvolilo da se između Dnjepropetrovsk, Kijeva i Donbasa napravi nekoliko odbrambenih linija. Fortifikacija neće nikad biti prevaziđena i uvek će biti potrebna.

Nakon ruskog zauzimanja Bahmuta odnosno Slavjanska, njihove snage će krenuti na Kramatorsk i naravno na dalje uništavanje železničke, energetske i vodne infrastrukture.

Sad pretpostavljam da će glavna meta biti Ljvov- Kijev jer je to ostao jedini slobodni pravac da ljudi mogu da beže i to glavna ruta za doturanje vojne pomoći. Glavno će biti onesposobiti Ljvov kao glavni centar za doturanje pomoći iz Poljske, koje je glavno čvorište za doturanje pomoći Ukrajini. Tako da bi Ukrajinci trebali da se skoncetrišu da PVO usmere ka Ljvovu i da to bude glavni centar PVO.

Jer budu li Rusi onespoosbili Ljvov i bude li nemoguće da se transportuje nova količina oružja iz Ukrajine, to je jako loša vest za Ukrajinu.

Raznim nepotvrđenim informacijama, Ukrajinci su poslali jedan Ruslan da pokupi sovjetsko oružje, jer to Zapad nije u stanju da šalje novo oružje Ukrajini. O tome govori u prilog i to što se Francuska dogovara sa Danskom da ustupe svoje samohodne topove CESAR Ukrajini. Mislim da ih Danska ima 12, a da će to Francuzi kasnije da nadoknade.

Sve u svemu raketni udari koji vrše RV RF će se nastaviti kako bi se totalno onespobio protivnik. Svako ko žali Ukrajinu u ovoj situaciji, neka razmisle gde su Rusi videli taj sistem bombardovanja, pa onda nek razmišljaju.

Kao što sam rekao u jednom članku cilj GRU je strateško onespoboljavanje Ukrajine i to će da se dovede do kraja.

