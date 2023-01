NACISTIČKO BLAGO VREDNO 19 MILIONA DOLARA: Tragači preplavili holandski gradić, uprkos opasnosti od neeksplodiranih mina i granata

Meštani jednog grada u Holandiji uznemireni su nakon što je mapa sa da lokacijom blaga koje su nacisti sakrili tokom Drugog svetskog rata prvi put objavljena u javnosti, zbog čega su lovci na blago preplavili grad, prenosi Jerusalem post.

Holandske vlasti su prošle nedelje objavile mapu iz doba Drugog svetskog rata, koja označava mesto gde su nacisti zakopali malo bogatstvo opljačkanog dok su se povlačili iz Holandije 1945. Nacionalni arhiv kaže da su „preplavljeni interesovanjem“, a lokalno veće poziva na oprez zbog tragača za blagom.

Op 3 januari vierde het @NA_Archief de jaarlijkse #Openbaarheidsdag. De #schatkaart van een nazi-schat die mogelijk in #Ommeren ligt, werd openbaar gemaakt. Wij krijgen veel vragen over deze schatkaart en de nazi-schat. Lees hier wat er wel en niet kan ➡️ https://t.co/V55kMnstUm pic.twitter.com/sKY4Xg98Oj — Gemeente Buren (@gemeenteburen) January 5, 2023

Rečeno je da su blago zakopala četiri nemačka vojnika u Drugom svetskom ratu i da on nikada nije pronađena. Mapa pokazuje da je blago zakopano u blizini grada Omeren u opštini Buren, u centralnoj Holandiji, i navodno nikad nije nađeno, iako je ranije traženo.

Mapa se decenijama čuvala u Nacionalnom arhivu Holandije; tek sada javnost može da ode i vidi je, kao i stotine drugih dokumenata iz doba Drugog svetskog rata. Arhivi skinuli tajnost sa njih u okviru svog godišnjeg Dana otvorenog pristupa, u utorak.

Veruje se da je plen vredan 19,1 milion dolara, prenosi Gardijan, a smatra se da je ukraden nakon što je bombardovana banka u gradu Arnem, u kojoj su se nalazile četiri kutije municije natovarene novčićima, satovima, nakitom i dijamantima.

Sajt saveta grada Buren je u saopštenju od 5. januara posavetovao da se blago ne traži, i upozorio da „stručnjaci ističu da je to područje blizu nekadašnjeg fronta Drugog svetskog rata. Pretraživanje tamo opasno je zbog mogućih neeksplodiranih bombi, mina ili granata.

Stručnjaci pretpostavljaju da su to blago već moglo da bude opljačkano, od strane lokalnih holandskih seljana, preko nacističkih vojnika u povlačenju, do savezničkih snaga koje su oslobodile Holandiju, tokom kraja Drugog svetskog rata. Ali to nije dovoljno da zaustavi radoznalce koji su se ove nedelje okupili u tom području.

Annet Valkens iz Nacionalnog arhiva rekla je u intervjuu za holandsku medijsku kuću Omrep Gelderland da je „tokom odbrane Arnema došlo do eksplozije u filijali Roterdamše banke na Velpervegu. Nemački vojnici su tada stavili plen u kapute".

(Kurir.rs/Jerusalem post)