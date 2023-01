RUSKA VOJNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA I RAT U UKRAJINI: Šta je GRU naučio iz rata NATO pakta protiv Jugoslavije?

Zašto kažem GRU. Odbrana svaka države počinje od obaveštajne službe, koja ima zadatak da dozna planove protivnika, da dozna kad se donose važne odlukedržave koja može da vam bude protivnik i kontraobaveštajne službe koja radi na zaštiti države.

Ne postoje dve značajnije institucije u državi od obaveštajne i kontraobaveštajne službe. Države obično propadaju kada obaveštajna i kontraobaveštajna služba ne rade svoj posao. Hoćete da uništite državu uništite obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu. Nije bitno da li govorimo o civilnim ili vojnim. Podjednako su jedna i druga struktura bitne.

Odbrana Rusije počinje od GRU-a. GRU prikuplja informacije na osnovu kojih se donose odluke i od GRU zavisi odbrana Rusije. Isključivo od GRU-a, kao što isključiva odbrana Srbije zavisi od naših službi, tako i sudbina na primer Amerike zavisi od FBI i njegove sposobnosti da spreči širenje ekstremizma po Americi. Ovo su samo primeri i treba da posluže čitaocu da stekne bolju predstavu o čemu ću da govorim.

foto: Militarist / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta je GRU naučio i kako je naučio?

Pa GRU je poslao svog načelnika Korabeljnikova, koji je bio više puta kod Slobodana Miloševića i dogovorio sa Miloševićem da delovi F-117 završe u Moskvi (niko nije terao Amerikance da bombarduju Srbiju, pa nemaju pravo da se ljute). GRU je iz tog rat, a i iz rata u Vijetnama naučio o operacije Lajnbeker, tepih bombardovanju Vijetnama.

Saša Koc ruski ratni dopisnik je 24. marta prošle godine (2022.) na svom Telegram kanalu podelio je naslovnu stranu iz američkog magazina Tajm koja je pozvala da se Srbi pošalju u pakao. Saša Koc je rekao ne zaboravimo Srbe, a možda bi i mi mogli da koristimo tepih bombardovanje. GRU je preuzeo vođenje akcije u Ukrajini 2015. godine. U intervjuu Rosiskoj Gazeti tadašanji načelnik Šljahturov je rekao da GRU komanduje svim specijalnim jednicama u slučaju rata. To znači da GRU u Ukrajini komanduje padobrancima, plavim beretkama, crnim beretkama, pomorsko desantnoj pešadiji i svim drugim specijalnim jednicama. Naravno GRU komanduje svojim specijalnim jednicama SPECNAZ koji će u slučaju da švedski artiljerijski sistem Arčer dođe na teritoriju Ukrajine biti vrlo, vrlo srećan i imaće zanimaciju.

Ko ne veruje u to što pričam neka pogleda u istoriju kako su Rusi došli do protviraketnog sistema Stinger u Avganistanu. Naprosto raspisana je nagrada ko zapleni Stinger dobiće medalju Sovjetskog Saveza. To je uradila grupa kojom je komandovao major Vladimir Koftun. Ona je vršila zasede. Posle proračunavanja gde bi mogli karavani sa vojnom opremom i stingerima da se kreću po Avganistanu i naravno Vladimir Koftun je izvršio zadatak, ali medalju heroja Sovjetskog Saveza nije dobio. Dobio je 30 godina kasnije.

Kako se GRU zanimao stingerom, tako će da se zanima Arčerom. Pošto GRU komanduje specijalnim snagama koje su prevashodno angažovane na teritoriji Ukrajine, a dok ima problema sa oklopnim snagama, motostreljačkim snagama i to je osnovni razlog zašto je Gerasimov postavljen za komandanta operacije, a jedan od zamenika je general pukovnik Kim iz vazdušno-desantnih snaga koji po strategiji koju je objavio general Šljahturov 2015 u intevju Rosiskoj gazeti pod načelstvo GRU-a. Sve što se dešava govori o tome da je GRU rešio da situaciju privede kraju. naravno svi će biti začuđeni i u šoku na Zapadu, ali da više čitaju, više cene pamet, da shvate da je bitan čovek, a ne satelit, a ne mikrofon a ne nešto drugo. Dok to ne shvate neće im biti bolje.

Kurir.rs/Boško Jovanović