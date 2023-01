Nenad Čanak je boravio u Ukrajini, a priče sa kojima je došao su krajnje fascinantne.

On je gostovao u emisiji "Crveni karton", gde je opisao kompletnu sliku, ali i ciljeve Rusije i Ukrajine, rekavši da se Ukrajina više ne obazire na strepnju, već da ide ka tome da se okonča rat u njenu korsit.

Prvo se osvrnuo na svoj boravak u Ukrajini, kao i to šta je iz njega zaključio.

- Ja sam prvi put bio u Ukrajini, otkad je počeo rat, u junu. I sada sam bio pre par nedelja, a situacija je i bolja i gora. Bolja je u tom smislu jer su ljudi prihvatili novu realnost. Kad sam bio u junu, videla se prikrivena, ali prisutna uznemirenost i panika. Nije bilo goriva na pumpama. Sada toga nema, ljudi se snalaze, vidiš da su to sve okolnosti, a oni žive, na pumpama nema ograničenja za gorivo. To je bolji deo priče - započeo je Čanak, pa nastavio:

02:35 OVO JE RAT KOJI NIKO NE SME DA IZGUBI! Čanak o poseti Ukrajini, zastrašujuće scene i razgovori: Bomba mu pala ispred očiju!

- A gori je što je u junu bilo jasno da tamo gde je bila ruska vojska, tu je rat i imaš liniju fronta. Tamo gde su se povukli, tu si imao sve što smo nažalost imali priliku da viđamo i ovde, spaljena mesta, ruševine, grobnice. Sada je cela Ukrajina pod napadom i na čitavoj teritoriji su teroristički napadi dronovima, raketama...

Nakon toga, rekao je da je video bombardovanje jednog objektna neposredno pre nego što je stigao do njega.

- Bio sam u okolini Kijeva u jednom objektu koji je bio bombardovan neposredno pre nego što smo mi stigli. Rusi to rade dronovima, koje ispaljuju po pet odjednom, pa koji pogodi. Odbrana od dronova je rudimentarna. Ljudi stoje u prstenovima oko objekata, čuju kad lete dronovi, pokušavaju da ih osvetle reflektorima i pucaju na njih. Oni obore 80 posto dronova, ali ovi koji prođu naprave veliki problem. Ruska vojska uglavnom vodi rat protiv civila i više od 4/5 su civilni ciljevi. U Kijevu je bilo struje dva sata dnevno. Ljudi koriste generatore na naftu kojima premošćavaju nedostatak struje. Ali je očigledno na svakom koraku da je napad isključivo na civile, nema tu velike mudrosti - ispričao je Čanak.

foto: Kurir televizija

Odmah zatim se nadovezao na svoj boravak sa narodnim poslanikom, ali i zamenicima ministara, kojima je bilo vrlo interesantno jer je Čanak došao iz Srbije.

- Išao sam sa Aleksandrom Olenikom, narodnim poslanikom. Primljeni smo u vladi Ukrajine i tu smo razgovarali u ministarstvu spoljnih poslova sa zamenikom ministra. Svugde su nas primali zamenici ministara, bilo im je vrlo interesantno što smo iz Srbije. Moji prijatelji s kojima sarađujem, posle turneje koju smo za njih napravili u Novom Sadu, Tuzli, na Cetinju, Tetovu i Skoplju. Sad su nam organizovali uzvratnu posetu u ministarstvima spoljnih poslova, ekologije, pravde i odbrane. Razgovarali smo sa zamenikom vrhovnog tužioca o formiranju tribunala za ratne zločine u Ukrajini. Dobili smo direktne informacije o stanju na terenu. Pričali smo s poslanicima vrhovne Rade - rekao je Čanak, pa dodao:

- Iznenađenje je bilo veliko, manje nego prvi put jer je poseta bila najavljena. Neke stvar su potpuno jasne. Prva stvar je da nema predaje i da će sve biti Ukrajina. Znači, nema priče o Krimu i Donbasu. Idu do kraja i tu nema razgovora. Bilo kakvo pogađanje da se vrate na granice od pre 24. februara. U razgovorima koje sam imao su mi rekli da je neko u aprilu ponudio da se vrati takvo stanje, bilo bi prihvaćeno, a sada nema šanse.

Nedugo zatim, nadovezao se na stranu Ukrajine, rekavši da je cela zemlja okrenuta ka njihovoj pobedi i da se obisitine ciljevi.

foto: Kurir televizija

- Kompletna zemlja je okrenuta ka tome da se vrate granice iz 1991. S druge strane taj prezir prema ljudskom životu koji pokazuje Kremlj je neverovatan. Oni guraju u mašinu za mlevenje mesa neograničene brojeve ljudi. Kao što je radio Staljin. Ali Ukrajinci će se boriti do kraja. Ovaj rat je užasan zbog zverstava koje pravi ruska vojska, ali o tome neka govori Tribunal za ratne zločine - rekao je Čanak.

Takođe je spomenuo i jezivu okolnost, a to je da niko ne sme da izgubi ovaj rat.

Ono što je zastrašujuće je što je ovo rat koji niko ne sme da izgubi. I to je jeziva situacija. Ukrajina ne sme da izgubi santimetar teritorije jer bi to otvorio vrata za legitimizaciju svaki agresivni pokušaj Rusije da napadne bilo koga. I ne samo Rusije. Jer to odmah otvara druga geopolitičkog pitanja od Tajvana nadalje i to je pakao u kom niko nema šanse da preživi - poručio je Čanak.

Potom se osvrnuo na situaciju ukoliko Rusija izgubi, rekavši da time demonstrira slabost.

foto: Kurir televizija

S druge strane Rusija i Kremlj ako izgube, demonstrira time slabost koja će se onda pokazati na lokalnom nivou u samoj Ruskoj Federaciji. Jer po nekim mojim informacijama se u samoj Rusiji po uzoru na Vagner grupu formiraju određene lokalne milicije, ne promoskovske nego proindependističke. Jer Ičkarija, odnosno Čečenija, samo je pitanje kada će proglasiti nezavisnost čim se okonča rat u Ukrajini. Poraz ruske vojske će biti takav da će izgubiti supstancu jer neće imati čime fizički da se bore. A onda sledi pakao, jer ne treba zaboraviti činjenicu da iza Urala, kompletan azijski deo Rusije je jedva jedan stanovnik po kvadratnom kilometru - rekao je Čanak, pa nastavio:

Ko će to da brani, a pitanje ulaska Kine u Sibir je aktuelno od Mao Cetunga. Samo je pitanje vremena kad će to da eksplodira. Ako Ukrajina ne pobedi, a to je ako se vrati na granice iz februara 2022, to će biti poraz Zapada. Ako stigne na granice iz 91. to je poraz Rusije. Stara izreka koju pripisuju Indusima kaže da kad se slonovi tuku, strada trava, a da kad slonovi vode ljubav, opet strada trava. Mi smo u ovom slučaju ta trava.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs