MAFIJAŠKI BOS NOSIO SAT VREDAN 30.000 EVRA: Funkcioneri koji su uhapsili Denaru upozorili GREŠKA JE MISLITI DA JE MAFIJA PORAŽENA

Povodom hapšenja Matea Mesine Denara u Palermu je održana konferencija za štampu, koju je otvorio tužilac iz Palerma Maurisio De Lusija, navodi RAI news.

On je na početku istakao da je policija uhvatila "poslednjeg masovnog ubicu odgovornog za masakre 1992-93. Denaro, zvani Dijabolik uhapšen je nakon 30 godina bekstva.

foto: EPA/Carabinieri Handout

"Posebno smo ponosni na jutros završen dug i veoma delikatan posao. Reč je o dugu koji je Republika imala prema žrtvama mafije koji smo delimično platili. Međutim, bila bi najozbiljnija greška misliti da je mafija poražena, iako nam nadu daje činjenica da je narod aplaudirao i grlio karabinjere. Štaviše, Mesina Denaro je „uživao zaštitu važnih ličnosti i istraga je sada koncentrisana na deo građana koji su mu pomagali tokom godina“, rekao je De Lusija.

"Osnovni stub" istrage, objasnio je De Lusija, bili su "prisluškovanja, koja su neophodna za borbu protiv organizovanog kriminala mafijaškog tipa. Bez toga, istrage se ne mogu voditi one ne dovode do rezultata. Zarobiti opasnog begunca bez pribegavanja nasilju i bez lisica važan je znak za demokratsku zemlju“, podvukao je on.

On je takođe istakao da Denaro nikad nije bio jedini mafijaški vođa sicilijanske mafije, a da se skrivao u više delova Italije.

Prema njegovim rečima, Mesina Denaro se pojavio pred organima reda koji su ga uhapsil dobrog zdravlja, negovan, sa izgledom dobrostojećeg čoveka, a nosio je sat vredan više od 30.000 evra.

Tokom konferencije za novinare reč je uzeo Vinćenco Agostino, čijeg je sina Nina, policajca, 5. avgusta 1989. godine ubila mafija zajedno sa suprugom Idom Kastelučio, koja je čekala dete. Sa smirenošću i odlučnošću upitao je da li će posle hapšenja konačno biti rasvetljeni zločini.

Sarebbe una bella cosa nominare cavalieri o dare delle medaglie ai protagonisti dell'arresto ovvero Maurizio de Lucia, Paolo Guido e il comandante Angelosanto nonché ai ragazzi del ROS & GIS anche in forma riservata. pic.twitter.com/LxQ1Tsn4jX — Vladimir Di Costanzo 🇮🇹/ (@Vladimirdicost) January 16, 2023

Paskale Anđelosanto, komandant specijalne operativne grupe karabinjera, definisao je današnje hapšenje kao rezultat dugotrajnog zajedničkog rada, koji je zasnovan na žrtvovanju karabinjera tokom mnogo godina.

„Poslednjih godina, samo Arma je izvela stotinu hapšenja ljudi bliskih Denaru i zaplenila 150 miliona. Ovim brojevima moramo dodati i podatke policije i finansija. Naš rad je ugrozio funkcionisanje mafijaške strukture ”.

Na pitanje o ličnom dokumentu koji je odbegli mafijaški bos posedovao, on je naveo da „izgleda autentično, i da se mora sačekati potvrda".

foto: DAPRESS / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom konferencije za novinare date su i druge informacije o hapšenju i istrazi: Denaro "nije bio naoružan i nije nosio pancir. Imao je profil savršeno u skladu sa profilom prosečnog korisnika klinike u kojoj je uhapšen.

Pokrajinski komandant karabinjera Palerma Đuzepe Arčidijakono rekao je da je intervencija pokrenuta kada je policija saznala da je begunac stigao u zdravstvenu ustanovu. Tada je pokrenuta intervencija organizovana na više nivoa. Neposredno u blizini klinike, Denaro je identifikovan i blokiran zajedno sa svojim saučesnikom. On se nije opirao, i odmah je potvrdio svoj identint.

(Kurir.rs/RAI news)