MOGU LI UNAPREĐENI BATALJONI DONETI PREDNOST UKRAJINI? Todorov: Ne može manje od OVOG! Lopandić: EU će SKUPO platiti AUTONOMIJU

Danas je 328 dan ruske invazije na Ukrajinu. Nova američka proširena obuka za ukrajinske vojnike počela je u Nemačkoj, a cilj je da se u narednih pet do osam nedelja na bojno polje vrati bataljon od oko utreniranih 500 vojnika, izjavio je načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga general Mark Mili.

O tome da li će unapređeni bataljoni doneti pozitivne promene po ukrajinsku stranu na kritičnim ratnim žarištima, dali su mišljenje gosti jutarnjeg programa Redakcija, Duško Lopandić, stručnjak za međunarodne odnose i profesor evropskog prava i Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost.

- Nemoguće je zamisliti bezbednost Evrope bez Rusije. Teško je govoriti o tome gde će rat stati. Neophodno je da se neka bezbednosna struktura obnovi. O tome je govorio francsuki predsednik Emanuel Makron zbog čega je bio veoma kritikovan - Započeo je Lopandić.

Ne vidi se kraj borbe

- Imamo uključenu širu međunarodnu zajednicu u sukob, i nije kako se na početku činilo da će Rusija brzo rešiti sukob. 327 dan je kako traje sukob i ne vidi se kraj, upravo zbog toliko ukopanih rovova sa obe strane. Četiri anektirane oblasti su ruske, a manje od toga ne mogu. Dok Ukrajina spominje reparacije, povratak tih teritorija, i potražnje da se sudi ruskom rukovodstvu. Ako želite da pobedite nuklearnu silu, a vi niste ta sila, to je praktično nemoguće - rekao je Todorov.

01:25 Blaga zima ne ide u prilog Putinu

Ekonomski krah

- Ekonomski će popadati i evropske države, ali ipak ne toliko, jer zima nije hladna, a Rusija to nije očekivala. Zapadne vlade će izvršiti pritisak na svoje vlade da se obustavi dotok oružja Ukrajini - dopunio je on.

Iscrpljivanje

- Najviše je pogođena Ukrajina. Četvrtina stanovništa je u izbeglištvu. Ipak rat je imao efekte na inflaciju na Zapadu i porast cena energenata. Pričlično loša situacija greneralno, a to je efekat svakog rata -iscrpljivanje, međutim EU će najviše platiti na razne načine, posebno po pitanju svoje autonomije, odnosno njenoj strateškoj autonomiji - rekao je Lopandić.

Nije lako sa Rusijom

- Velika je razlika u snazi Ukrajine i Rusije, a to je Ukrajina na početku rata znala, da neće biti lako izaći na kraj sa Rusijom. Kada su pregovori vođeni u Istanbulu, Ukrajina je bila sklona da dođe do pregovora, međutim signali sa Zapada dolazili su da se ponašaju suprotno. I to nisu bili samo signali, Zapad je zaista slao ogromnu pomoć - istakao je Todorov, navevši Nemačku pošiljku protivvazdušnog sistema Ukrajini, kao ozbiljan primer podrške.

Turska i Rusija

- Odnosi Turske i Rusije su dosta komplikovani. Moramo se prisetiti da je Turska ipak NATO zemlja, članica saveza. U nekim pitanjima imala je suprotne stavove od Rusije, Azerbejdžan - Jermenija, Kavkaz, gde je Turska pokazala novi način ratovanja dronovima. Sa druge strane, za Rusiju je značajno da Turska nije u potpunosti udružena, što se sankcija tiče - podsetio je Lopandić.

