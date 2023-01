ŠTA JE KIJEVU POTREBNO DA ZAUSTAVI KRSTAREĆE RAKETE H-22 I ISKANDERE: Bez THAAD-a biće velike muke!

Tog 14. januara 2023. godine ruska krstareća raketa H-22 pogodila je ogormnu zgradu u gradu Dnjepru ili po rusko Dnjepropetrovsku.

Ukrajinci optužuju Ruse, Moskva tvrdi da su Ukrajinci krivi jer su PVO raketom iznad grada pokušali da obore krstareću raketu lansiranu iz TU-22M3 koja ima 950 kg bojvu glavu koja je udarom u zgradu, tu istu skoro sravnila sa zemljom.

Ulje na vatru doneo je i savetnik ukrajinskog predsednika Zelenskog, čuveni Saša Arestovič, koji je u podkastu Fegin live objavio da je ukrajinska PVO u pokušaju da obori rusku raketu H-22 , tu istu skrenula sa putanje i usmerila je pravo u zgradu.

Ovom izjavom Arestovič, poznat po gomili besmislica i lupetanja izazvao je bes Ukrajinaca i sprednju na ruskim telegram kanalima, za su mu mnogi počeli zahvaljivati, ali i crtati rusku zastavu .

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo na svom Tviter nalogu saopštilo je da Ukrajina nema takva sredstva sa kojima bi mogla da presreće krstareće rakete H-22 .

foto: Foto: EPA/Jung ui Chel

"Da bismo oborili takve rakete, potrebni su nam sistemi kao što su Patriot PAC-3 i SAMP-T. Svi oni koji su krivi za teror biće kažnjeni!", napisali su oni.

E sad neke lekcije se u kratkovidoj politici nikada ne nauče, pa tako i Ukrajinci nisu ništa naučili. Sredinom oktobra prošle godine Kurir je objavio bio veliki tekst i analizu šta bi Kijev trebao da uradi da bi završio sukob pre zime i kako će sadašnja strategija dovesti do poraza u sukobu sa Rusijom, s tim da će sa tenkovska diplomatija najverovatnije ubrzati i da NATO otvoreno uđe u sukob sa Rusijom, kad se tenkovi Leopard 2 i Čelindžer 2 pojave u Donbasu.

Rak rana Ukrajine je i dalje PVO oakp je najavljena tej jedna baterija PVO i to od strane Nemačke, a obuku će izvesti Amerikanci u Oklahomi.

Vojni komentator Boško Jovanović je još 15. oktobra u Kuriru izanalizirao "Šta je Kijevu potrebno da uradi da završi sukob pre zime.

"Prvo, Kijevu je potrebna skroz druga PVO. Njima treba nešto brzo. Kad kažem brzo tu mislim na američki sistem THAAD koji bi mogao da presreće iskandere i ostale projektile, Kinžale i sve čime Rusija može da gađa po dubini" kaže Jovanović.

On se osvrnuo i na Bahmut/Slavjansk, oko koga se i dalje vode žestoke bitke

"Slavjansk/Bahmut se na primer utvrđivao osam godina. To je bila jedna velika otporna tačka. Ta tačka se smatrala sa ruske strane neosvojivom. Međutim šta su Rusi uradili. Rusi su pustili Ukrajince da vrše napade, pa su Ukrajinci povukli svoje snage iz Slavjanska/Bahmuta i doveli rezerve. Tu su Rusi krenuli da napadaju sa domaćim snagama iz Donjecka i Krupovagne i naravno bez problema će da zauzmu Slavjansk/Bahmut, a onda će krenuti prema Kramatorsku i u potpunosti uništiti grupu od 45.000 ljudi ukrajinske vojske na Donbasu.

Zašto je nebitna Hersonska oblast? Čak i da je Ukrajinci osvoje, šta će dobiti, ništa, osim mogućnosti da ih Rusi napadnu s leđa iz pravca Donbasa. Mobilizacija u Rusiji je sprovedena, obuka je izvršena i svako ko misli da će Putin sad da pregovara, kad je mobilizacija gotova, obuka i kad je moral mobilisanih poprilično visok. Niko ne govori o doborovljcima koji su se javili na mobilizaciju. To je 300.000 ljudi koji će da se upotrebe za zaokruživanje Harkova, a to je potrebno da bi prestali napadi na Belgorod i potrebno je da se zaštiti Kursk od bombardovanja.

Kada je predsednik Zelenski tražio sastanak grupe G-7 zbog gađane elektro mreže i elektro sistema Ukrajine, to je bio radni ručak preko interneta. Znači bukvalno, gedeam CNN objavljuje da je podignuta negde zastava u Hersonu, ali nema obeležje gde je to mesto u Hersonu. Ali prekjuče generalštab ukrajinske vojske je rekao da su zauzeli pet sela. Tako da one priče da se juri po Hersonu koje objavljuje Jutarnji i Indeks, da se bliži zima i da je Rusija pred kolapsom služi za zamajavanje naroda. Jer ako se probije linija Karamtorsk/Slovjansk/Bahmut Ukrajinci moraju da povuku snage da stabilizuju front, da ga povuku celom linijom od ruske granice. Oni će morati sigurno da povuku trupe koje napadaju iz pravca Nikolajeva. Jer Rusi mogu da puste Ukrajince da napadaju koliko god hoće, jer Ukrajina nema beskonačne resurse, ali Rusija ima.

Ukrajini treba primirje, a to će da postigne tako što će Amerikanci da se angažuju povodom tog pitanja malo više. Ja stojim pri stavu da ukrajinskim trupama treba odmor, da mogu da pogreše isto kao i Hitler u decembru 1941. Treba dalje da se pobrinu na pravi način za ranjenike, da obezbede njihovo lečenje na Zapadu, da se povuku preko Dnjepra, to bi bilo najbolje. Jer fortifikovanje dugačke linije od ruske granice do Crnog mora bi zahtevalo dosta opreme i ljudi, što je malo verovatno da Ukrajina može da uradi..."

Šta Ukrajini treba

Ukrajina treba da traži gomilu šatora tipa Aljska od Amerikanaca, da traži odeću i drugu opremu za zimu od Norveške. Ukrajinska armija nije baš spremna da ratuje zimi, i bilo bi potrebno da se na vreme pripremi. Ukrajina treba da sprovede još jedan krug mobilizacije, jer su im trupe mentalno istorošeme.

Ukrajinci mogu da pobeđuju na Tik Toku, Instagramu, štampanju markica, opaljivanju selfija, ali to neće ništa da pomogne.

Priprema za zimu treba da počnu sada i da razmisle gde žele da je provedu i da gde da se ukopaju, ali u betonski skloništima koji mogu da se greju, a ne poljskim fortikacijam koji mogu sa štite od kiše i snega.

Od američkog sistema treba ima Patriot PAC 3, jer železna kupola ili bilo koji drugi sistem nije sposbna da obara Iskandere ili krastareće rakete. THAAD ili Patriot 3, tako da persepktive ukrajainske vojske su u ovom trenutku jako slabe i potrebni su žestoki koraci da bi se to promenilo.

Kurir.rs/A-Mlakar/B. Jovanović