BUGARSKA TAJNO SNABDEVALA UKRAJINU MUNICIJOM I NAFTOM: Kijevu slat dizel napravljen od ruske nafte iz rafinerije Lukoila

Bugarska je od početka ruske agresije tajno snabdevala Ukrajinu oružjem i dizelom, otkriva nemački list Velt.

To je činjeno nezvaničnim kanalima i preko privatnih firmi i posrednika, s obzirom da se bivši premijer Kiril Petkov suočavao sa otporom koalicionih partnera Socijalista da isporučuje oružje Ukrajini.

Velt navodi da je Kijev u proleće 2022. nezvanično zatražio pomoć od Sofije jer je ukrajinskoj vojsci skoro ponestalo goriva i municije sovjetske proizvodnje.

Municija i dizel nisu išli direktnim putem, već preko posredničkih kompanija u Bugarskoj i inostranstvu, a transportovani su vazdušnim i kopnenim putem preko Rumunije, Mađarske i Poljske.

Posebno je pikantno što je dizel koji je Bugarska tajno isporučivala napravljen od ruske sirove nafte u crnomorskoj rafineriji, koja je u to vreme pripadala ruskoj kompaniji Lukoil, prenosi Dojče vele.

Velt ističe da su iza svega stajali tadašnji premijer Kiril Petkov i ministar finansija Asen Vasilev, dvojica ekonomista školovanih na Harvardu, koji se nedavno obreli u bugarskoj politici sa agendom borbe protiv korupcije.

Kiril Petkov, sada u opoziciji, potvrdio je Veltu da je njegova vlada posrednicima dala dozvolu za izvoz.

"Naša privatna vojna industrija je proizvodila punom parom. Procenjujemo da je u ranim fazama rata oko trećina municije potrebne ukrajinskoj vojsci došla iz Bugarske", rekao je.

To je nemačkom listu potvrdila i vlada u Kijevu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je njegova zemlja prošlog aprila skoro ostala bez municije.

"Znali smo da Bugarska u skladištima ima velike količine municije kakva nam je bila potrebna, pa me je predsednik Zelenski zadužio da diplomatskom veštinom nabavim neophodan materijal. To je u to vreme bilo pitanje 'života i smrti'", rekao je on nemačkom listu. Prema informacijama Velta, isporuke municije u vrednosti oko dve milijarde evra platile su SAD i Velika Britanija.

