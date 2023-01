"JAPAN STRAHUJE ZBOG EKSPANZIJE KINE!" Vojni stručnjak tvrdi: Formira se bedem za ODOGVOR KINE! Sukob na INDOPACIFIKU?

Premijer Japana Fumio Kišida započeo je ove godine turneju po zemljama G7, nakon što je posetio Francusku, Italiju, Veliku Britaniju, SAD i Kanadu.

Kao predsedavajući ove godine grupom usmerenom na SAD, Kišida će biti domaćin samita u Hirošimi u maju. Dok su mnoga njegova putovanja bila fokusirana na pripremu terena za samit, Kišida je usput potpisao niz ugovora o odbrani, pokazujući kako je poseta povezana sa krajnjom ambicijom Japana u ovom trenutku: prenaoružavanjem.

Japan je predstavio svoj plan za najveće uvećanje vojnih kapaciteta od Drugog svetskog rata, pri čemu će izdvojiti 320 milijardi dolara za naoružanje u narednih pet godina, čime će ta zemlja postati treća u svetu po veličini budžeta za vojsku, posle SAD i Kine? Kolika je to opasnost za svet?

Vojni stručnjak Vlade Radulović gostovao je danas u jutarnjem programu Redakcija, i komentarisao je vojno-oružanu snagu Japana iz ugla budžeta.

- Japan je u prvih desetak zemalja po pitanju naoružanja. Iskren da budem, ako se dobro sećam 2021. kad je Kišida imao jednu izjavu, u kojoj je rekao da je plan da se vojni budžet duplira, odnosno da dođe na budžet od 90 milijardi - rekao je Radulović i istakao da je nezahvalno prokomentarisati ovo i upoređivati sa ostalnim vojnim silama.

"Nemačka je najavila povećanje vojnog budžeta"

- Postoji opravdan strah u Japanu zbog ekspanzije Kine, u pogledu jačanja oružanih snaga, upalili su sva moguća svetla u Japanu i šire. Ne zaboravite da su u proteklih par godina, vi ste imali potapanje vijetnamskog ribarskog broda, narušavanje teritorijalnih voda Indonezije, pa imate sporove sa Filipinima, pa imate nerešena pitanje Japana sa Senkaku ostrvima, pa nerešeno pitanje Tajvana....Formira se značajni bedem za budući odgovor Kine, odnosno kineske ambicije - rekao je.

Fokus je na EU

- Japan ima mnoga nerešena pitanja. Fokus je na Evropi, ali kako vreme prolazi sve je više užarenih tačaka. Pouzdano je šta će da se dešava na Istoku, i ja ovaj stav zastupam jako dugo. I ako bude došlo do globalnih sukoba biće to na Indopacifiku - ukazao je on.

Govoreći o mogućim opasnostima po Japan, podvukao je bitnost jačanja njegovih odbrambenih snaga.

- Japan i njegova perspektiva jačanja oružanih snaga, pored njegovih problema jer je ostrvska zemlja, pored tekućih problema, znači da mora da ima jaku odbrambenu mornaricu, odnosno mornaričku odbrambenu snagu - ukazao je i dodao:

- Japanu je krucijalno potrebno da ima nesmetani pristup energentima, rudnim resursima, mineralima, a Japan to nema na svojim teritorijama, a to je upravo strateški pomorski koridor između Tajvana i Kine - rekao je Radulović.

