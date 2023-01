ZELENSKI ŠOKIRAO SVE U DAVOSU IZJAVOM: "Nisam siguran da je PUTIN ŽIV, nije mi jasno s kim imamo posla"

Ukrajina će vratiti Krim od ruske vlasti, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom obraćanja uživo na godišnjem sastanku Sovjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Potom je govorio i o Putinu.

"Nisam siguran da je predsednik Rusije, koji se ponekad pojavljuje na televiziji, da je to on. Nisam skroz siguran da je on živ i da on donosi odluke, odnosno ko donosi odluke tamo. Kakvi su to ljudi? Nemam takve informacije", rekao je. "Ne razumem baš kako evropskim liderima možete obećati jednu stvar, a sledeći dan pokrenuti potpunu invaziju na zemlju. Samo mi nije jasno s kim imamo posla. Kad kažemo 'mirovni pregovori', ne razumem baš s kim treba da pregovaramo", dodao je Zelenski.

Traži još oružja

Još jednom je pozvao zapadne saveznike i partnere da pošalju više oružja Ukrajini kako bi pomogli u borbi protiv ruske agresije. Rekao je da su Ukrajini hitno potrebni oprema, artiljerija i granate.

"Na stotine puta govorili smo o nedostatku oružja. Ne možemo da idemo samo na motivaciju", rekao je.

"Ukrajinska protivvazdušna odbrana ostaje slabost i Rusija će verovatno uskoro da pokrene još jednu seriju napada dronovima", dodao je Zelenski.

"Postoje trenuci kada nema potrebe oklevati. Kada ljudi treba da kažu, 'daću ti tenkove ako neko drugi to učini'", rekao je.

O Krimu

Zelenski je ponovio svoju nameru da vrati Krim. "To nije namera, to je naša zemlja. Krim je naše more i naše planine. Dajte nam svoje oružje i vratićemo ono što je naše", rekao je. "Ali još uvek postoji prilika da Rusija napusti ovu teritoriju, i ne samo ovu. Niko ne kaže da se odnosi mogu obnoviti, ali se mogu spasiti hiljade života", dodao je.

Upitan o mirovnim pregovorima, Zelenski je rekao: "Mirovni pregovori ne znače mir. Obe strane to moraju da shvate. Protekle tri godine učinili smo sve što smo mogli da diplomatijom oslobodimo našu zemlju. Jaz između naših zemalja je ogroman. Nije veštački. Iskopao ga je ruski predsednik Vladimir Putin. On stoji s lopatom i ostaće s ovom lopatom u istoriji."

(Kurir.rs/Index.hr)