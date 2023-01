BROJ STANOVNIKA NEMAČKE PRVI PUT PREMAŠIO 84 MILIONA: Evo zbog čega se ovo dešava, nije u pitanju NATALITET

Nemačka je na kraju 2022. godine, po danas obavljenim preliminarnim procenama Saveznog zavoda za statistiku iz Visbadena, imala najmanje 84,3 miliona stanovnika, što je više nego na kraju neke godine od kako se vodi statistika.

Ipak, razlog nije pozitivni natalitet, nego rekordna imigracija.

U odnosu na kraj 2021. godine broj stanovnika se povećao za 1,1 milion ljudi, a razlog je daleko veći broj doseljenika u Nemačku, nego broj onih koji su je napustili.

Jedan od osnovnih uzroka je rat u Ukrajini, jer je ogoman broj ukrajinskih izbeglica utočište potražio upravo u Nemačkoj. Po ranijim podacima, samo je u prvoj polovini 2022. godine u Nemačku došlo oko 750.000 Ukrajinaca, uglavnom žena, dece i starijih ljudi.

U saopštenju zavoda za statistiku, navodi se da je u Nemačku je 2022. došlo između 1,42 i 1,45 miliona ljudi više nego što se iz nje iselilo u inostranstvo.

To je preko četiri puta više nego 2021. godine, kada je taj pozitivni saldo iznosio 329.163. Ujedno to je i najviše još od 1950. godine.

Uz izbeglice iz Ukrajine, znatno se povećala i imigracija državljana drugih zemalja.

Broj stanovnika Nemačke je od 2014. do 2022. porastao za oko 2,9 miliona ljudi, ali je istovremeno opao broj stanovnika sa nemačkim državljanstvom. Takođe se smanjio i broj nemačkih državljana u radnosposobnom uzrastu od 15 do 65 godina. Po pokazateljima iz novembra prošle godine, daleko su prednjačile ukrajinske izbeglice, a u periodu od 2014. do 2022. najviše dolazaka registrovano je iz Rumunije, Poljske, Bugarske Avganistana i Sirije.

Statistički zavod je danas precizirao da se od ujedinjenja Nemačke pre tri decenije populacija gotovo stalno povećavala.

Izuzetak su samo bile 1998. godina i period između 2001. i 2010. godine. Razlog za porast broja stanovnika je međutim i tada isključivo bila imigracija iz drugih država.

Bez doseljenika, broj stanovnika Nemačke bi se smanjivao konstantno još od 1972. godine jer je od tada broj umrlih svake godine bio veći od broja novorođenih. Taj negativni demografski trend bio je izrazit i 2022. jer je natalitet, po prvim podacima matičnih ureda, opao za sedam odsto u odnosu na 2021. godinu. Prema tim podacima matičnih ureda, 2022. godine iznosio je između 735.000 i 745.000, a 2021. je bio 795.492.

Broj umrlih građana Nemačke je, za razliku od broja rođenih, porastao za oko četiri odsto na oko 1,06 miliona.

Zavod je podatke objavio na osnovu preliminarnih procena raspoloživih brojeva, a konačni podaci treba da budu objavljeni tokom leta.

(Kurir.rs/Beta)