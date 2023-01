OVAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MASAKR NA FARMI PEČURAKA: Žrtve ubijao pred očima dece! VIDEO

Policija u San Francisku objavila je snimak hapšenja šezdesetsedmogodišnjeg muškarca, koji se sumnjiči da je na jednoj lokalnoj farmi ubio sedam osoba, a jednu teško ranio. Inače ovo je druga pucnjava u Kaliforniji za manje od sedam dana.

Policija je navela da se radi o Čunli Džao, da je bio zaposlen na jednoj od farmi da živi u Half Moon Bay.

On je otkriven dok se dovezao u blizini šerifove kancelarije u okrugu San Mateo. Na snimku ABC 7 vidi se kako policajci primoravaju čoveka da legne na zemlju na parkingu. Muškarac je nosio belu kapu, prsluk i crvenu košulju dugih rukava.

Vlasti su saopštile da još uvek pokušavaju da utvrde motiv.

Kako su saopštili mediji u Kaliforniji do pucnjave je došlo u ponedeljak popodne na farmi koje se nalaze u brdima u okrugu San Mateo. U pucnjavi je ubijeno seam osoba na više različitih lokacija. Jedna od žrtava je pronađena ranjena i ona je sa povredam opasnim po život prenačena u medicinski centar Stanford.

Na auto putu Kabrilo pronađene su tri mrtve osobe iz vatrenog oružja, dok četiri osobe su pronađene mrtve na farmi. Lokalni policijski zvaničnici naevli su da su neke osobe ubijene pred decom koja su uoči ubistva se vratila iz škole.

Imena ubijenih nisu saopštena. Veruje se da su oni radnici na farmama. Postavljen je centar za ponovno ujedinjenje za poljoprivrednike evakuisane zbog pucnjave. Nadzornik okruga San Mateo Rej Miler bio je u centru u ponedeljak uveče da razgovara sa poljoprivrednicima i porodicama žrtava. On je rekao da je jedna porodica pred njim saznala da je njihov rođak poginuo u pucnjavi. On je procenio da je oko 30 do 40 ljudi bilo sa njim od 19.30 časova.

Kurir.rs/A.M.