"RUSKA VOJSKA SE ZAGLAVILA U BLATU RAVNICE KAO JNA U VUKOVARU" Samardžija: Zapad okleva, samo Poljska ima motiv ZA OSVETU KREMLJU

Danas je 335. dan ruske invazije na Ukrajinu. Slanje tenkova u Ukrajinu i dalje je tema koja je u fokusu zapadnih lidera. Predsednik Francuske ne isključuje mogućnost da njegova zemlja isporuči tenkove Leklerk, dok nemački kancelar ponavlja da je potrebna koordinacija sa saveznicima.

Evropska unija odobrila je dodatnu vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od 500 miliona evra, nakon što je Berlin bio suočen sa pritiskom da Kijevu iporuči tenkove nemačke proizvodnje Leopard. Pozivajući se na neimenovane izvore, evropske angencije prenose da je paket od 500 miliona evra odobren zajedno sa dodatnih 45 miliona za ''nesmrtonosnu opremu'' za vojnu obuku EU za Ukrajinu, rekao je diplomata EU.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da sukob Rusije i Zapada više ne može da se definiše kao "hibridni rat", već́ da je bliži pravom ratu. A da li će Nemačka popustiti pod pritiskom svojih saveznika, ovog jutra pitaćemo goste u studiju.

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moske i Ivan Miletić, iz Instituta za javnu diplomatiju, bili su gosti u jutarnjem programu Redakcija.

MIletić je prokomentarisao situaciju na terenu u vojnom smislu.

- Imamo taj statični pozicioni rat. To su propagandne aktivnosti Vagner grupe koja koristi napad na Bahmut, da bi se pozicionirala. Bilo je to sve u medijima i naši momci su nepotrebno i bezveze išli da ratuju u tuđoj zemlji - započeo je MIletić i dodao da je tu problem samog rata.

- Ovo je savremeno vreme gde se ljudima ne ratuje, a vojske su napravljene da se izgbegnu sukobi ovog tipa. Zaglavili smo se u ratu, kome se ne vidi kraj, jer ne postoje nikakve diplomatske inicijative - rekao je MIletić.

I Samardžija se uključio u razgovor, kroz prizmu nevoljnog učešća Nemačke u ovom ratu.

- Nemačka je svesna da je ona prva na udaru, tokom ovog sukoba. Nalazi se na takvom prostoru, kao i što se mi nalazimo na prostoru, koji je vrlo osetljiv. Nemačka je tehnološki vrlo visoko razvijena, a ne bi bila zadovoljna da se njenog naoružanja dočepa neko ko ne treba. To je ono, što oni shvataju šta su naučili iz prošlosti, i zato su osetljivi i oklevaju, kao i Francuzi, dok Poljska ima motiv da se sveti Rusiji - rekao je Samaradžija.

Miletić je ovaj rat uporedio sa ratom u Vukovaru.

- Rat je komplikovana stvar. Tako je i sa JNA bilo. Sad ćemo mi da stignemo do Beča, a nismo mogli da mrdnemo dalje od vukovarskog blata. Slična je situacija u ravnici - rekao je Miletić.

Samradžija je upozorio na ogormne svetske promene.

- Vraćamo se principu sile. Sve što se dešava u svetu je na principu sile. Ja mogu to da uradim, a ti ako nećeš, snosićeš posledice - započeo je Samardžija i predvideo buduće događaje:

- Odnosi trenutno mogu biti zasnovani samo na međusobnom terenu, a to što će vas nekoliko da kaže mi stojimo iza toga, to više neće piti vodu. Da li je potrebno da dođe do Svetskog rata, da bi se stvorio novi sistem vrednosti, koji bi obavezivao svaku državu da ga poštuje, sumnjam da bi bilo tako. Svet će se parcijalizovati, a ono što je bitno je da to funkcioniše - naglasio je Samardžija i dodao da se Evropa raspala.

- U Evropi više niko nikom ne veruje i svako pokušava da se što bolje pozicionira, a pojavile su se i nove jake zemlje koje traže svoje mesto- istakao je.

Miletić se nije složio sa Samardžijom.

- Ako verujemo u ideju kolektivni zapad, imamo problem. To su zemlje koje su suverene i kroz određene ekonomije su se objedinile. Zemlje koje neće da učestvuju ispaštaju - rekao je MIletić i podsetio na vreme kolonijalnih sila Francuske i Britanije.

