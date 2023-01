HAUSHOFEROVA DECA: Kako su Gerhard Šreder i Vladimir Putin ponovo oživeli osovinu Berlin-Moskva-Tokio!

Kremlj je preko svog portparola Dimitrij Peskova poručio Berlinu da će ako dozvoli isporuku nemačkih tekova Leopard 2 Ukrajini to neće biti doneti ništa dobro rusko-nemačkim odnosima i dodao da će to "ostaviti neizbirisiv trag".

Do rusko-ukrajinskog rata Moskva i Berlin su imali odličan odnos. I skoro godinu dana koliko traje rat, Nemačka uprkos tome što daje vojnu pomoć Kijevu sa Rusijom nije još uvek sasvim rasčistila. Ti odnosi i dalje su, doduše skriveno aktuelni, zahvaljujući jednoj osobi Gerhardu Šrederu, nekadašnjem nemačkom kaneclaru koji je trenutno poslovono veoma vezan za Rusiju i koji iako odavno nije više na vlasti i dalje ima uticaj na svoju nekadašnju partiju, trenutno vladajuću SPD, koja ima ublažen i izbalansiran stav prema Moskvi za razliku od ostalih članica EU koje na ovakve poteze Berlina, koji se tiču isporuke tenkova baš i negledaju blagonaklonu, zbog čega Nemačku već zovu crnom ovcom Evrope.

foto: SERGEY PONOMAREV / AFP / Profimedia

Kakv je uticaj Gerharda Šredera na Putina i Olafa Šolca za Kurir je govorio magistar međunardonih odnosa Boško Jovanović, koji je analizirao da je Šreder u politici prema Putinu i Moskvi nosilac ideje Karla Haushofera Berlin-Moskva-Tokio, kao i da njegov uticaj na nemačke privrednike koji žele saradnju sa Rusijom nije nimalo mali.

"Ja Gerhardu Šrederu uopšte ne zameram, što je njegova vlada učestvovala u bombardovanju SRJ. Kažem ne zameram, jer kad bi zamerio, to bi me onemogućilo da realno sagledam stvari šta se trenutno dešava. Ne, Šredera, ja ne opravdavam. Znate za liniju Berlin-Beograd-Bagdad, e to je ideja koju voli Merkelica i njeno društvo, ali ima i druga linija Berlin-Moskva-Tokio koju je izmislio general Karl Haushofer, a pristalica te ideje je Gerhard Šreder. To što je bilo 1999. ne sme da me ograniči u promišljanju stvarnosti i razumevanju iste.

Gerhard Šreder je veliki reformator, čovek jasne ideje i jasnog cilja i jasne vizije. Kad kažem jasnog cilja i jasne vizije to znači ovako:

Prijateljstvo sa Putinom

Vladimir Putin je veliki germanofil i Šreder je uvek smatrao da Nemačka neće da ima ikada većeg saveznika od Putina. I on je onda rekao mi moramo da iskoristimo ovu šansu, jer Putin razume Nemačku, voli Nemačku, govori nemački, i zato sad ili nikad. Šreder je odmah krenuo u saradnju sa Putinom. Prvi je od zapadnih političara koji ga je sreo. S njim pričao tri sata na nemačkom.

"Putin nema alternativu" govorio je.

Znači čim je Putin postao predsednik 2000 godine jedini je tačno procenio Putina. Putin se tad saglasio sa svim projektima nemačko-ruske saradnje. Znači opet Haushofer. Znači treba znati te ideje da bi se razumela stvarnost.

Ideja generala Haushofera je bila Berlin-Moskva-Tokio. To je kao kad mi pravimo prugu Beograd- Budimpešta. Tako da od ideje Berlin - Moskva -Tokio, Moskva je treblaa da proradi na ideji Moskva-Tokio. Ali, to ih ne sprečavalo da završe prvi deo pruge Berlin-Moskva. Severni tok 1 i 2 nastali su na izričiti zahtev i traženja Šredera.

foto: Alexei Druzhinin / Sputnik / Profimedia

Iako je Šreder otišao sa vlasti, on je zadržao uticaj na na istočni komitetu za saradnju sa istokom. Taj komitet okuplja privrednike koji sarađuju sa Rusijom na bilo koji način, bilo uvoz iz Rusije ili izvoz u Rusije. Taj komitet je izuzetno jako uticajan. Bio je sad protiv sankcija Rusiji.

Gerhard Šreder je stvarno postao prijatelj sa Putinom i treba da bude razlog što mi treba da obratimo pažnju na Šredera.

Gerhard Šreder se suprostavio ratu u Iraku iako ga je gurao Nemac, Džordž Buš. Buš je nemačko prezime, nemačka porodica, zapamtite ono pruiču o Americi kad se stvarala da li ćemo da imamo zvanični jezik u Americi nemački ili engleski. Radi se o tome da je negleski pobedio za jedan glas. Nemci imaju ogorman uticaj u Americi.

Šreder dolazi na vlast krajem 1998. Bombardovanje počinje 1999. On za ta tri meseca -četiri nije mogao ništa da promeni, ali je promenio za četiri godine vlasti gde je jasno rekao Vašingtonu NE i Nemačka nije učestvovala naprosto u invaziji na Irak. Zašto? Naprosto Šreder nije pristalica ideje Berlin-Beograd- Bagdad. Gerhard Šredera su hteli da izbace iz partije zbog podrške Rusiji. On nije izbačen iz partije. Ima svoje ljude.

Njegov čovek je Olaf Šolc. Nemačka od početka rata svim silama se trudi da ne pomaže Ukrajini. Nemci imaju američke baze na svojoj teritoriji, zlato nemačke se nalazi u Americi.

Ronald Regena je podigao krizu sa Sovjetskim Savezom 1980-tih godina. Jao Nemačka je u opasnosti, dajte zlato u Ameriku. Gerhard Šreder lobira za tu ideju Haushofera, on u ovoj situaciji radi sve da se ne pomaže Ukrajini. On je glavni motoro, čim je uspeo da ga ne izbace iz stranke znači da on tamo ima ljude, a čim ima ljude može da gura neke svoje ideje.

Kurir.rs/Boško Jovanović/Andrej Mlakar