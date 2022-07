ŠTA SE KRIJE IZA ŠOLCOVOG OKLEVANJA U VEZI UKRAJINE Berlin je prioritetno zaintersovan za nastavak odnosa sa Moskvom u Evropi!

Olaf Šolc ove nedelje ima puno briga osim skandala na žurci Socijaldemokrata zbog čega neki traže ostavku, i naoružavanje Ukrajine zbog oklevanja i sprovođenja preko posrednika uticalo je da neki poslancii Bundestaga nimalo blagonaklono gledaju na njega.

Od početka rata u Ukrajini 24. februara Nemačka je sa mukom pokušavala da se izbori da očuva svoj odnos sa Rusijom. Onog trenutka kada je nemački Die Welt objavio da je nemački kancelar izneanda prekinuo pružanje vojne podrške Ukrajini uprkos obećanjima da će povećati snabdevanje Kijeva teškom opremom i naoružanjem.

foto: EPA/Stephanie Lecocq

Od tad oni koji su simpatisali Ukrajini govrili su da je kancelar Šolc saradnik KGB, Štazija i FSB, dok su se drugi pitali zašto je ekonomski interes Nemačke stavio ispred kolektivnog cilja i podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije.

O tome zašto je za Nemalku značjna saradnja sa Rusijom i zbog čega nije toliko javno se isticala sa osudom, uprkos što su neki članovi nemačke vlade vatreni zagovornici politike pomoći Kijeva, za razliku od Olafa Šolca razgovarali smo sa magistrom međunarodnih odnosa Boškom Jovanovićem, koji je analizirao nemačko-rusku saradnju.

"Da bi se razumeli rusko-nemački odnosi moramo da se vratimo u prošlost. O dva svetska rata sve znamo i tu ne treba ništa pričati, ali treba pričati o jednom nemačkom generalu, Karlu Haushoferu i njegovom savezu između Nemačke - Rusije i Japana. On je to video osnovu koja će da vlada Evroazijom i da se suprostavi Makinderovim idejama. Mora da se razume da je Putin veliki germanofil, da nemački govori na nivou Getea. Da je veliki poznavalac nemačke kulture i da od dolaska Gerharda Šredera na vlast u Berlinu rusko-nemačka saradnja cveta.

foto: Privatna Arhiva

Mi možemo lično o Šrederu da imamo bilo kakvo mišljenje, i ono je opravdano zbog 1999, ali kad gledamo globalnu sliku, treba da shvatimo, da kad posmatramo odnos Nemačke i Rusije, onda je Šreder čisti strateg. I to shvatanje Nemačke i Rusije je naprosto realizacija ideja karl Haushofera. Na žalost on je izgubio 2005 od Angele Merkel pa je ta ideja bila malo manje vodilja u nemačkoj spoljnoj politici. Naprosto Angela Merekl je iz istočne nemačke i ima malo druge asocijacije na Ruse. Nemci imaju ekonomski savet za istočnu politiku, koji se bavi promišaljenjem ekonomske saradnje između Nemačke i Rusije i Nemci su proračunali da im je potreban ruski gas kao komparativna prednost za svoju indsustriju. I ruski gas je bio osnova za nemačku industriju i svetski položaj. Bez ruskog gasa nema nemačke industrije. To da Nemci nisu posalali neko ozbiljnije oružje Ukrajini je taj što kancelar Šolc je naprosto iz Šrederove stranke i ako to ne sme javno da obznani. On je nastavljač šrederove ideje, a “dobrim nemačko ukrajinskim vezama” doprineo je ukrajinski amabasdor u Nemačkoj Andrej Meljnik.

Naprostiv Kijev je trebao da postavi dsamo jedno pitanje, a šta mi možemo da ponudimo Nemačkoj da bi nas Nemačka podržala. Tako da vraćanje turbine iz Kanade preko Nemačke do Rusije je bio jasan znak Kijevu da Berlin prioritetno zaintersovan za odnose sa Moskvom u Evropi. Sve to ne treba da čudi. Karl Haushofer je veliki genije i strateg koji kod nas nije poznat i zaslužuje da se njegova dela prevedu na srpski.

Kurir.rs/A. Mlakar