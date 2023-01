ORBAN ŽELI DA IZBEGNE VELIKI EVROPSKI RAT? Iznenadna čistka pronatovskih oficira, evo zašto želi da mu vojska bude APSOLUTNO ODANA

Nešto se dešava u Mađarskoj: nekoliko tamošnjih medija izveštava da je mađarsko Ministarstvo odbrane iznenada penzionisalo stotine visokih vojnih oficira, uključujući istaknute generale i pukovnike.

Opozicija, pak, tvrdi da se otpuštaju samo oni oficiri koji su „pronatovski“.

„Policajci o kojima je reč imaju dva meseca do odlaska i dobiće 70 odsto svoje trenutne plate kao penziju čak i ako nastave da rade“, piše Daili Nevs Hungari, dodajući da je ministarstvo zvanično saopštilo da je taj potez bio cilj na „podmlađivanju i modernizaciji vojske“. Navodi se i da je ova odluka doneta na osnovu nedavne vladine uredbe, po kojoj vojni funkcioneri mogu da odu u penziju posle 25 godina službe. Iz ovoga bi se moglo razumeti da sami oficiri mogu da odlučuju da li će se penzionisati ili ne, ali pomenuti list izražava sumnju u ovakav razvoj situacije.

Čini se da u većini slučajeva umesto funkcionera odlučuju ministar i ministarstvo“, ističe list. Zbog ovog poteza mađarsku vladu napala je poslanica opozicione Demokratske koalicije Agneš Vadai, inače bivša državna sekretarka u Ministarstvu odbrane, koja je za mađarske medije tvrdila da je lično izbrojala više od 170 smenjenih vojnih lica. zvaničnici koji su „pro-NATO” orijentisani.

Štaviše, pomenuta predstavnica ističe da bi prema njenim procenama – odnosno „na osnovu informacija koje je dobila iz ministarstva“ – moglo da bude razrešeno ukupno oko hiljadu visokih vojnih funkcionera.

- Politička lojalnost će biti odlučujući faktor u pogledu toga ko ostaje, a ko odlazi - rekao je Vadai za telek.hu.

Analitičari ocenjuju da iza ove „meke čistke” vojnih lica stoji mađarski premijer Viktor Orban, koje su na takav potez navela dva glavna razloga. Prvi razlog je Orbanov strah od moguće „obojene revolucije“ koju Zapad tradicionalno organizuje u zemljama čije vladajuće elite nisu „dovoljno poslušne“.

Mađarski premijer se protivi i antiruskim sankcijama koje je uveo Zapad, ocjenjujući da one devastiraju evropske ekonomije bez štete Rusiji.

foto: EPA / Martin Divisek

Poznato je, naime, da mađarski premijer od početka ruske agresije na Ukrajinu ima drugačiji odnos prema zapadnoj politici prema ukrajinskom ratu od većine drugih lidera zemalja EU i NATO. Iako je i Mađarska osudila rusku agresiju i primila veliki broj ukrajinskih izbeglica, Orban je od početka bio protiv slanja oružja u Kijev, smatrajući da takva politika samo produžava rat i povećava opasnost od velike (nuklearne) eskalacije.

Mađarski premijer se protivi i antiruskim sankcijama koje je uveo Zapad, ocjenjujući da one devastiraju evropske ekonomije bez štete Rusiji. Evo šta kaže njegova čuvena izjava od prošlog septembra: "Evropa je pucala sebi u nogu. Postali smo siromašniji, a Rusija nije pala na kolena".

Ukratko: Orbanov glavni zločin u očima ostatka EU i NATO elita je njegova nespremnost da se pridruži ratnom rešenju koje ostatak Zapada vidi kao jedino rešenje za „ničim izazvanu“ rusku agresiju. Umesto toga, mađarski premijer se od početka zalagao za diplomatsko rešenje sukoba, u kojem je i dalje u velikoj manjini: ostatak Evrope i kolektivni Zapad odbacili su diplomatiju u korist želje da se Rusija vojno slomi.

I u takvoj atmosferi, koja se može opisati huškačkim sloganom „Ko nije sa nama, taj je protiv nas“, opisani Orbanovi stavovi su dovoljni da ga proglase „Putinovom čovekom“ koji ruši evropsko jedinstvo. Svestan toga, Orban ovim penzionisanjem prozapadnih oficira želi da spreči da mu se u Budimpešti dogodi „revolucija u boji“ ili državni udar.

Drugi mogući razlog, koji analitičari tumače ove promene u mađarskoj vojsci, još je indikativniji. Prema ovom tumačenju, Orban uklanja pro-NATO osoblje iz vojnih redova kako bi Mađarska održala neutralnost u velikom evropskom ratu – koji očigledno dolazi. Orbanova zabrinutost je u velikoj meri motivisana geografskim položajem Mađarske, koja se na severoistoku graniči sa Ukrajinom i samim tim predstavlja jedan od mogućih pravaca prelivanja ukrajinskog rata na širi evropski prostor. Stoga Orban ovim čistkama u vojsci želi da obezbedi neutralni status Mađarske.

U tom smislu, prvi mogući razlog se odnosi na očuvanje Orbanove moći u Mađarskoj, dok se drugi razlog odnosi na očuvanje same Mađarske u slučaju da se ukrajinski rat prelije na ostatak Evrope. Iako se Orbanov antimilitaristički stav ističe u današnjoj Evropi, opsednut ratnim strastima i rusofobijom – podstaknut neviđenom medijskom propagandom – on nije bez razloga. Štaviše, to je i dominantna pozicija u ostatku sveta, van Zapada, ali na Zapadu se takvi glasovi jedva čuju.

(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)