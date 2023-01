Savremeni nemački tenkovi "Leopard", koje će zapadne zemlje poslati Ukrajini, biće uništeni isto kao što su njihovi prethodnici, "Tigrovi" i "Panteri", uništeni tokom Drugog svetskog rata, izjavio je danas ruski ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokolcev.

Kolokolcev je rekao da "potomci onih koji su oslobodili svet od nacizma čuvaju istorijsko sećanje na zločine" snaga nemačkog diktatora Adolfa Hitlera i "njihovih poslušnika" u Ukrajini, sledbenika ultranacionalističkog vođe Stepana Bandere, prenosi agencija TASS.

"Oni u sećanju savremene generacije savršeno čuvaju sliku 'Tigrova' i 'Pantera' kako gore na ruskom tlu. Pamtiće i spaljivanje savremenih Leoparda", kazao je Kolokolcev.

Predsednik Odbora gornjeg doma ruskog parlamenta za odbranu i bezbednost Viktor Bondarev rekao je danas za TASS da isporuka nemačkih tenkova "Leopard" i slanje američkih tenkova "Abrams" Ukrajini "neće biti od velike važnosti za rusku specijalnu operaciju u Ukrajini".

"Ove isporuke neće igrati veliku ulogu. Ali pažnja će morati biti posvećena uništavanju tih tenkova, protivtenkovska sredstva za tu svrhu moraju se odmah pripremiti. Svaki od tih tipova tenkova je ranjiv", kazao je Bondarev.

Bondarev je naveo da svako oružje zahteva obuku i održavanje i dodao da Ukrajina nema specijaliste za tu opremu, ukazujući da će određen uticaj imati i vremenske prilike.

"Sada je vreme blatnjavih puteva. Težina "Abramsa" i "Leoparda" na tom terenu će se pretvoriti u zamku", ocenio je Bondarev.

Posle pritiska NATO saveznika i koalicionih partnera, nemačka vlada je danas potvrdila da će ipak isporučiti 14 tenkova "Leopard 2" Ukrajini i dozvoliti partnerskim zemljama da i one pošalju Kijevu to oružje nemačke proizvodnje. Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je da bi prvi tenkovi "Leopard" mogli da budu isporučeni Ukrajini za tri do četiri meseca.

