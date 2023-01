KOLIKA KAZNA ČEKA FATALNU MIRNESU MIKI? Ojadila firmu u Štutgartu, a nemački advokat dao je odgovor na PITANJE OD MILION EVRA

Nakon višemesečne potrage Mirnesa Bešlić je zbog krađe milion evra uhapšena na aerodromu u Štutgartu, a za njom je čak bila raspisana poternica i nagrada od 37.500 evra.

Mirnesa je preko svog advokata obavestila nemačke vlasti da želi da se preda, posle čega su je uhapsili istražitelji sa saveznom policijom.

O visini njene kazne se dosta nagađalo, a advokat Edin Koca koji radi u Nemačkoj, istakao je da se ovo što je ona uradila smatra običnom krađom.

– Vrsta kazne ne zavisi od toga koliko je ukrala, već koji tip krađe je u pitanju. Odnosno, postoji obična krađa i teška krađa – ističe Koca.

Dodaje i to da za kvalifikaciju kazne nije važna cifra, niti količina novca.

– Na to se gleda da li je ona to uradila da bi sebe izdržavala, ali se to nikada neće moći dokazati – navodi Koca za Avaz.

Koca ističe i to da ako je ona imala pristup tom novcu, bez obzira na to što je reč o velikoj cifri, na situaciju će se gledati drugačije.

– Ako novac nije bio zaključan, odnosno ako je ona imala pristup i uzela ga, za to će dobiti maksimalnu kaznu od pet godina zatvora. Teška krađa je deset godina, dok ako je organizovana krađa onda sledi kazna od 15 godina zatvora. Ali koliko sam ja čuo, takvo nešto se još nikada nije dokazalo u Nemačkoj – istakao je Koca.

Ukoliko ona ne vrati novac, advokat Koca smatra da neće ležati ni pet godina koliko je obično kazna, već do tri godine.

Pravosuđe u Nemačkoj će, prema mišljenju advokata dosta stvari prebaciti i samoj firmi.

– Ako je firma dozvolila da ona sama bude s tolikim novcem, onda će se i to gledati, jer u takvim slučajevima uvek mora dvoje da bude prisutno – navodi Koca.

On je istakao i to da još nije čuo da je ukradena tolika suma, bez upotrebe sile, jer je i u svojoj karijeri imao klijente koji su ukrali do 50.000 evra, ali su prošli samo s uslovnom kaznom.

