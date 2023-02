BIL GEJTS: Verujem u vakcine i veštačku inteligenciju a ne u svemir! Putovanje na Mars je besmisleno

Putovanje na Mars je prilično skupo. Ovim novcem možete kupiti vakcine protiv malih boginja i za samo 1.000 dolara (915 evra) možete spasiti popriličan broj života", prokomentarisao je nedavno milijarder Bil Gejts finansijsku (ne)podršku svemirskim istraživanjima. Istovremeno, dodao je. da mu se stoga putovanje na Mars ne čini smislenim.

Ali naspram osnivača Majkrosofta stoje milijarderi koji su više nego fascinirani svemirom. Među njima su osnivač Amazona Džef Bezos, britanski tajkun Ričard Brenson iz imperije Virdžin Galaktik i vlasnik Tvitera, SpaceX-a i Tesle Ilon Mask. Ovaj poslednji je više puta rekao novinarima da želi da osnuje koloniju na Marsu. Mask je počeo da ulaže u svemirsku tehnologiju 2002. godine, a Bezos pre nešto više od dve godine, ali je sa kompanijom Blue Origin već na kratko bio van Zemljine orbite, podseća Bi-Bi-Si.

Osim u farmaceutske proizvode, Gejts veruje i u veštačku inteligenciju. On smatra da će njen razvoj „dramatično promeniti čovečanstvo”. Ona se, istovremeno, oslanja na to da će uz njenu pomoć ljudi dodatno poboljšati efikasnost lekova i vakcina, a da će odgovarati i na druga naučna pitanja. Ne radi se samo o robotima, već o pomoćnicima koji će povećati produktivnost, ističe on.

Takođe je prokomentarisao pojavu njegovog imena u nekoliko teorija zavere koje su se pojavile tokom epidemije Covid-19. On kaže da ovo nije očekivao i da su ga navodi iznenadili. Dobio sam milione poruka da sam izazvao pandemiju ili da pratim ljude sa vakcinama“, istakao je on.

"Istina je da sam povezan sa vakcinama. Ali vakcine koje spašavaju živote", dodao je Gejts. Pretpostavlja da su ga ljudi izabrali za 'zlikovca' u svojim pričama jer više vole dramu od jednostavnih objašnjenja.

Najbogatiji čovek na Zemlji već duže vreme ulaže veliki deo svog bogatstva u unapređenje globalnog zdravlja, ali, kako kaže, trenutno svoj novac i energiju ulaže u borbu protiv klimatskih promena i iskorenjivanje gladi i bolesti.

Kurir.rs/24ur