"SUMNJAM U POTENCIJAL RUSKOG NUKLEARNOG NAORUŽANJA!" Jovanović: Nemaju empatiju prema Ukrajincima, U PITANJU JE NEŠTO DRUGO

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Hil ekskluzivno je govorio za Kurir televiziju uoči 24. februara, kada se navršava godinu dana od ruske invazije na Ukrajinu.

Ceo intervju u kom je izneo stav o ratu, naoružavanju Kijeva, nuklearnom naoružanju, Vladimiru Putinu, kao i izborima 2024. godine koji čekaju SAD, Rusiju, Ukrajinu, Veliku Britaniju i Tajvan, ali i o odnosima SAD i Srbije, emitovao se ekskluzivno u emisiji Usijanje.

Ovo je prvo gostovanje ambasadora Kristofera Hila na Kurir televiziji, a sa Njegovom ekscelencijom razgovarala je urednica i voditeljka Usijanja Silvija Slamnig,

Nakon ekskluzivnog intervjua, gosti u studiju Usijanja bili su Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, i Milovan Jovanović, novinar i spoljnopolitički komentator, koji su se dotakli važnih delova ovog razgovora.

- Teško je iznositi prognoze jer kako je sve počelo i na Zapadu nisu davali Ukrajini više od nekoliko nedelja. Mislim da će ta prokleta godina biti upamćena po jednom čoveku, Volodimiru Zelenskom koji je rekao neću prevoz, hoću municiju. On je čovek koji je zaustavio Vladimira Putina. Pola Evrope je drhtalo kada je okupirao Krim i da Putin ima privilegovani status. Onda je došao Zelenski koga su ismevali da je komedijaš.Srušio je mit o ruskoj vojsci, državi i Vladimiru Putinu kao Supermenu - rekao je Obradović i dodao:

- Takođe je i Rusiju gurnuo u haos beznađa ekonomskog, kulturnog, društvenog i svakog drugog. To je ono po čemu će biti upamćen 24. februar i biće upamćen po obnovi genocidnih namera od Drugog svetskog rata - rekao je Obradović.

Jovanović se dotakao samog nuklearnog naoružanja Rusije u koje, kako kaže, sumnja.

- Ovaj rat će nažalost potrajati. Te pretnje o upotrebi nuklearnog oružja koje slušamo poslednjih meseci. Prvo pitanje svih pitanja jeste. Zbog čega do sada za ovih godinu dana ili pre 5 do 6 meseci kada je bila ukrajinska kontraofanziva, Rusija nije upotrebila nešto iz nuklearnog arsenala? Da li je to taktička atomska bomba, napalm bomba, hemijska bomba, itd. Jer to zato jer imaju empatiju prema građanima Ukrajine? Ne, u pitanju je nešto drugo. Ja sumnjam u potencijal ruskog nuklearnog naoružanja - rekao je Jovanović.

