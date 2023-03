FINALE BITKE ZA BAHMUT: Ukrajinci se povlače prema centru i sve miniraju! Prigožin traži dodatne borce. OVDE ČETA ŽIVI JEDNU NOĆ!

Bahmut, ili Artjomsk grad u Donjeckoj oblasti koji je u rukama Ukrajinaca već skoro 300 dana i dalje odoleva sve žešćim ruskim napadima jednica PMC Vagner koji sve više stežu obruč oko grada.

Vođa PMC Vagner Jevgeniji Prigožin se javio sa krova jedne od zgrada u predgrađu iz koje je pozvao ukrajinskog predsednika Volocimira Zelenskog da se preda i da povuče vojsku iz Bahmuta.

Inače sam Prigožin je rekao da PMC Vagner treba još 20-30 hiljada vojnika da brzo zauzme Bahmut.

„Ako želite da pomognete da zauzmete Bahmut u bliskoj budućnosti, onda je veliki zahtev da pripremite 20-30 hiljada jakih momaka. Mi ćemo ih obučiti, a hajde da uzmemo Bakhmut “, rekao je šef Vagnera.

Inače gro jednica ukrajinske vojske koje su bile u tom gradu izvučeneo je preko naselja Krasnoe iz grada, dok preostale jednice koje se nalaze u okruženju se povlače u dubinu prema samo centru grada, prethodno minirajući sve mostove na prilazima u samom gradu kako bi što više usporili prodor boraca Vagnera u sam grad.

Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak ruđenja železničkog mosta preko Bahmutke prema centru samog grada.

U petak u prepodnevnim satima dignuta su u vazduh dva mosta jedan drumski i u zapadnom delu železnički most blizu železničkog čvorišta.

Mađarev raport

Ukrajinski komandir Robert Brovdi sa pozivnim znakom Mađar rekao je da se njegova jedinica hitno povlači iz Bahmuta.

"Dobio sam borbeno naređenje da odmah napustim Bahmut na novo mesto borbenih dejstava. Koji su kritični razlozi za premeštaj kada smo ovde proveli 110 dana borbenog dežurstva? Ja sam prvenstveno vojnik, pa neću komentarisati naređenja komande“, rekao je on.

Na jednom od ranijih snimaka iz Bahmuta, jedan od boraca je ispričao o velikim gubicima ukrajinske vojske u gradu i da je dalji boravak ukrajinskih trupa u gradu nepraktičan.

„Ovde četa živi jednu noć. Gubimo četu ili dve dnevno. Zbog toga je neophodno da se organizovano povučemo na nove granice i da tu zadržimo odbranu“, saopštila je vojska.

Trenutni fokus napada je auto-put T054 bahmut-Konstantinovka, istočno od naselja Ivanovskog kako bi se ukrajinska vojska u samom gradu potpuno opkolila.

U četvrtak član Komiteta Vrhovne rade za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove Sergej Rahmanin rekao da je situacija u Bahmutu kritična za Oružane snage Ukrajine. Prema njegovim rečima, sa vojne tačke gledišta, nema smisla držati grad po svaku cenu. Glavni problem je što su ruske jedinice zapravo prekinule sve linije snabdevanja ukrajinske grupe trupa, istakao je poslanik.

Američki televizijski kanal CNN u utorak je emitovao intervju sa ukrajinskim vojnikom u kome je on priznao da je situacija u Bahmutu za Kijev u svim pravcima mnogo gora nego što zvanično kažu. Blumberg je takođe izvestio da bi preuzimanje kontrole nad Bahmutom od strane ruske vojske bio korak ka zauzimanju cele Donjecke Narodne Republike .

Vojni stručnjaci o Bahmutu

Inače Bahmut odnosno Artjomsk kako ga rusi zovu nalazi se severno od grada Gorlovke, Važnost ovoga grada za Ukrajinu je u tome što je jedno od velikih železničkih čvorišta za snabdevanje ukrajinskih trupa u Donbasu.

Inače početkom oktobra 2022. vojni komentator Boško Jovanovič opisao je značaj Bahmuta za ukrajinsku vojsku. On je tad napisao da ukrajinci trebaju da urade sve da zadrže Slavjansk/Bahmut, jer u principu jer zadržavanje na liniji Kramatorsk-Slavjansk/Bahmut bi dozvolilo da se između Dnjepropetrovska, Kijeva i Donbasa napravi nekoliko odbrambenih linija. Fortifikacija neće nikad biti prevaziđena i uvek će biti potrebna.

"Ako Rusi zauzmu Bahmut odnosno Slavjansk, krenuće na Kramtorsk i naravno na dalje uništavanje železničke, energetske i vodne infrastrukture", napisao je tada Jovanović što se i na kraju dogodilo.

foto: Printscreen/Twitter Ria novosti

Sredinom decembra 2022 Goran Stojavnović je u svom autorskom tekstu opisao zašto je Bahmut veoma važan za ukrajinsku i rusku vojsku.

"Oslobađanjem grada Artjomovska, Ruska Armija će kontrolisati značajno transprotno čvorište i većinu puteva ukrajinske logistike na ogromnom području. Omogućiće Ruskoj Armiji da nastupa dalje od prve i ugrožava druga utvrđena na kontaktnoj liniji i ostvariće primat za bolju pripremu terena za očekivanu ofanzivu.

Grad Artjomovsk predstavlja važnu raskrsnicu i glavni logistički putevi severnog Donjecka prolaze kroz njega, najvažnija magistrala M03 prema Slavjansku. Pored toga od Artjomovska ka jugu preko Majorska vodi železnička pruga do Luganska i na kraju do same Rusije.

Tako da oslobađanje samog grada i okoline, posebno Severnodonjeckog puta će omogućiti ruskoj logistici dobru polaznu tačku i centar snadbevanja za očekivanu ofanzivu prema Slavjansku i dalje. Oslobođenje Bahmuta ili Artjomovska bi sigurno u velikoj meri uticao na situaciju u Soledaru i dao Rusiji bolji pogled na dolinu Bahmutovke, što dovodi do pretpostavke da će se ukrajinske odbrambene linije morati povući dalje na zapad, a Ruska Armija bi time zaobišla druga utvrđenja ne kruži se jugozapadno ka Toretsku preko područja Dilijevke koje nije ni približno tako dobro utvrđeno i zaokružili bi ukrajinske snage na ovoj liniji kontakta, i stavili visove pod kontrolu vatre, što bi postepeno dovelo do uništenja žive sile po principu kotlova, i povlačenje ukrajinskih snaga iz Toretska, napisao je tada on.

foto: Printscreen Twitter

Za raliku od njih dvojice Darko Obradović za Kurir kaže:

"Bahmut nema strateški i taktički značaj za Ruse, ali zbog količine ruskih gubitaka na tom operativnom pravcu, ova bitka je za legitimitet Vladimira Putina biti ili ne biti. Procene su da će Ukrajinci držati do aprila ovaj pravac, iz razloga što se rusko napredovanje meri merima, a ne kilometirima i svaki podrum se slavi kao pobede. U slučaju da uspeju da zauzmu imaćemo scenario manerhajmove linije iz Finske. Pošto je bilo poređnjea Marijupolja i Bamhuta veze prema ostaku Ukrajine", naveo je Obradović.

Kurir.rs/A.Mlakar